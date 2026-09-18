Залужний відвідав оборонний завод Thales UK, що виготовляє NLAW та Starstreak. ВIДЕО
Посол у Великій Британії та ексголовком ЗСУ Валерій Залужний відвідав завод оборонно-технологічної компанії Thales UK біля Белфаста.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Дипломат зустрівся зі спеціалістами Thales UK.
Підприємство виготовляє протиповітряні ракетні системи Starstreak та LMM/Martlet, якими Україна активно збивала російські Ка-52 та інші гелікоптери окупантів на початку повномасштабного вторгнення.
"Ці ракети і зараз широко використовуються Силами оборони України як засоби ближньої ППО проти "Шахедів" та інших цілей", - зазначив він.
Також на белфастському заводі Thales UK збирають добре відомі протитанкові комплекси NLAW.
"Україна та Thales UK вже налагодили промислове партнерство. Все це - довгострокові інвестиції, а не одноразова передача озброєнь. Ця модель працює і в інтересах Великої Британії: українські замовлення вже сприяють масштабуванню ракетного виробництва Thales UK у Белфасті та відновленню британських промислових спроможностей ППО", - пояснив Залужний.
Також дипломат наголосив, що для Великої Британії та британських компаній йдеться не лише про допомогу Україні - це також інвестиції у власну національну оборону.
"Україна дає унікальний ресурс - реальний бойовий досвід у поєднанні з одним із найдинамічніших секторів оборонних технологій у світі. Чим тісніша співпраця наших урядів і бізнесу, тим краще ми зможемо поєднати практичний досвід України зі створенням нових технологій і нових можливостей для обох країн. І успішні проєкти з такими компаніями, як Thales UK, - гарна ілюстрація того, який потенціал має стратегічна угода між Україною та Великою Британією", - підсумував він.
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