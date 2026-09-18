Процесс идентификации тел репатриированных военных и гражданских лиц необходимо ускорить, - Корецкий

Премьер Сергей Корецкий поручил Минздраву, МВД и Минобороны в течение недели подготовить план по ускорению идентификации тел репатриированных военных и гражданских лиц

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, который провел совещание с Минздравом, МВД и Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Государство должно ускорить процесс идентификации тел репатриированных военных и гражданских лиц. Устранить лишние задержки, усилить взаимодействие и обмен информацией между ведомствами.



Подробно разобрали весь процесс на совещании с Минздравом, МВД и Минобороны — от судебно-медицинской экспертизы до действий после ее проведения. На каждом из этих этапов необходимо усилить координацию между ведомствами, чтобы оперативнее проходить все процедуры", — отметил глава правительства.

Корецкий поручил за неделю подготовить четкий план усовершенствований.

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"Параллельно продолжаем укреплять потенциал судебно-медицинской экспертизы. Сегодня исследования проводят 21 региональное бюро СМЭ, подчиняющееся Минздраву. В проекте бюджета на 2027 год предусмотрено более 600 млн грн, в частности на дооснащение бюро необходимым оборудованием.



Мы должны сделать так, чтобы семьи как можно быстрее получали точную информацию и могли достойно проститься со своими близкими.



Вечная светлая память и слава погибшим Героям", — подытожил премьер.

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