Процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних треба прискорити, - Корецький

Прем’єр Сергій Корецький доручив МОЗ, МВС та Міноборони за тиждень підготувати план прискорення ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, який провів нараду з МОЗ, МВС та Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Держава має прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних. Прибрати зайві затримки, посилити взаємодію та обмін інформацією між відомствами.



Детально розібрали весь процес на нараді з МОЗ, МВС та Міноборони — від судово-медичної експертизи до дій після її проведення. На кожному з цих етапів необхідно посилити координацію між відомствами, щоб оперативніше проходити всі процедури", - зазначив глава уряду.

Корецький доручив за тиждень підготувати чіткий план вдосконалень.

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"Паралельно продовжуємо посилювати спроможності судово-медичної експертизи. Сьогодні дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ в підпорядкуванні МОЗ. У проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на дооснащення бюро необхідним обладнанням.



Маємо зробити так, щоб родини якомога швидше отримували точну інформацію та могли гідно попрощатися зі своїми близькими.



Вічна світла пам’ять і слава загиблим Героям", - підсумував прем'єр.

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