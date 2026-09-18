Тело оккупанта летит высоко вверх после попадания украинского дрона возле Волчанска на Харьковщине. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись работы украинских операторов беспилотников в Харьковской области, которая демонстрирует сокрушительную мощь современных ударных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Волчанском направлении украинский дрон-камикадзе нанес точный удар по российскому захватчику.

В результате прямого попадания и последующей детонации боевой части произошел мощный взрыв.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Взрывная волна была такой силы, что тело оккупанта подбросило на несколько десятков метров вверх и отбросило в сторону на значительное расстояние от места попадания.

"Россиянин побил мировой рекорд по прыжкам в длину. Предыдущий, конечно же, тоже принадлежал его соотечественнику. Пожалуй, это единственная олимпийская дисциплина, куда можно допускать российских изгоев. Вовчанское направление, Харьковская область", — иронично прокомментировали ликвидацию врага авторы публикации.

Смотрите: Разведчики 57-й бригады осматривают останки вражеской штурмовой группы, уничтоженной беспилотниками вблизи Симоновки на Харьковщине. ВИДЕО 18+

Смотрите также: Сапер-оккупант работает с взрывоопасным предметом в кустах и исчезает в облаке огня и дыма. ВИДЕО