Тіло окупанта летить високо угору після влучання українського дрона поблизу Вовчанська на Харківщині. ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис роботи українських операторів безпілотників на Харківщині, який ілюструє нищівну силу сучасних ударних БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Вовчанському напрямку український дрон-камікадзе завдав точного удару по російському загарбнику.
Унаслідок прямого влучання та подальшої детонації бойової частини стався потужний вибух.
Вибухова хвиля була такої сили, що тіло окупанта підкинуло на кілька десятків метрів угору та відкинуло вбік на чималу відстань від місця влучання.
"Росіянин побив світовий рекорд зі стрибків у довжину. Попередній, звісно ж, теж належав його співвітчизнику. Мабуть, це єдина олімпійська дисципліна, куди можна допускати російських ізгоїв. Вовчанський напрямок, Харківська область", — іронічно прокоментували ліквідацію ворога автори публікації.
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