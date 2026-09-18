Тіло окупанта летить високо угору після влучання українського дрона поблизу Вовчанська на Харківщині. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис роботи українських операторів безпілотників на Харківщині, який ілюструє нищівну силу сучасних ударних БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Вовчанському напрямку український дрон-камікадзе завдав точного удару по російському загарбнику.

Унаслідок прямого влучання та подальшої детонації бойової частини стався потужний вибух.

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Вибухова хвиля була такої сили, що тіло окупанта підкинуло на кілька десятків метрів угору та відкинуло вбік на чималу відстань від місця влучання.

"Росіянин побив світовий рекорд зі стрибків у довжину. Попередній, звісно ж, теж належав його співвітчизнику. Мабуть, це єдина олімпійська дисципліна, куди можна допускати російських ізгоїв. Вовчанський напрямок, Харківська область", — іронічно прокоментували ліквідацію ворога автори публікації.

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