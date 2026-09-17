Морпіхи 39-ї бригади збили майже 600 ворожих БпЛА за серпень. ВIДЕО
Зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон "Відсіч" 39-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил України підбив підсумки результативної бойової роботи із захисту українського неба за серпень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, морпіхи опублікували відео з фрагментами знищення повітряних цілей противника.
Протягом останнього місяця літа бійці дивізіону демонстрували високу точність та ефективність на двох ключових напрямках фронту.
Загалом зенітники 39-ї ОБрМП знешкодили 585 ворожих безпілотників:
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367 БпЛА розвідувального та ударного типів - над Харківщиною;
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218 безпілотників різної модифікації - над Херсонщиною.
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