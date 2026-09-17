УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16121 відвідувач онлайн
Новини Відео Знищення російських безпілотників
79 1

Морпіхи 39-ї бригади збили майже 600 ворожих БпЛА за серпень. ВIДЕО

Зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон "Відсіч" 39-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил України підбив підсумки результативної бойової роботи із захисту українського неба за серпень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, морпіхи опублікували відео з фрагментами знищення повітряних цілей противника.

Протягом останнього місяця літа бійці дивізіону демонстрували високу точність та ефективність на двох ключових напрямках фронту.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загалом зенітники 39-ї ОБрМП знешкодили 585 ворожих безпілотників:

  • 367 БпЛА розвідувального та ударного типів - над Харківщиною;

  • 218 безпілотників різної модифікації - над Херсонщиною.

Також дивіться: Український пілот переслідував російський "Шахед" та зафільмував його ураження ракетою "повітря-повітря". ВIДЕО

Дивіться: Момент збиття російського дрона над Литвою винищувачами НАТО. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5916) морська піхота (78) Харківська область (3205) Херсонська область (6956) 39 окрема бригада берегової оборони (3)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 