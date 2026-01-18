Дронарі 39-ї бригади берегової оборони збили 6 ворожих керованих "шахедів" на Херсонщині. ВIДЕО
Збиття "шахедів" воїнами 39-ї окремої бригади берегової оборони під час бойових вильотів на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники влучно перехопили та знищили в небі 6 ворожих дронів рашистів.
Усі апарати були керовані та оснащені камерами верхнього і нижнього огляду.
Два з них мали інфрачервоні прожектори, призначені для засліплення камер українських перехоплювачів.
"Все це росіянам не допомогло", - додають бійці у коментарях під відео.
- Також повідомлялося, що "Дикі Шершні" уразили перехоплювачем STING російський реактивний "Шахед".
Для прикладу в Німеччині у війну найбільше з.п. і підтримку отримували саме інженери, яких після війни всі хто міг переманювали, вивозили і т.д. Думаю не секрет, що в совку вся електроніка, ракетна програма і космічна програма це все розробки німецьких воєннополонених інженерів. Ту-95 аналогічно арієць від двигунів, електроніки і до гвинтів, на яких все тримається.
Ну хоч так, влаштовувати перегони і доганялки з дуже тяжким ураженням (показують тільки краще, що меншість), замість це все перекласти на електроніку і на тому все.
Для прикладу західні навіть не КБ, а блогери роблять таке, пробують, падають, але пробують
