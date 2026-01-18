Дронарі 39-ї бригади берегової оборони збили 6 ворожих керованих "шахедів" на Херсонщині. ВIДЕО

Збиття "шахедів" воїнами 39-ї окремої бригади берегової оборони під час бойових вильотів на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники влучно перехопили та знищили в небі 6 ворожих дронів рашистів.

Усі апарати були керовані та оснащені камерами верхнього і нижнього огляду.

Два з них мали інфрачервоні прожектори, призначені для засліплення камер українських перехоплювачів.

"Все це росіянам не допомогло", - додають бійці у коментарях під відео.

Дивіться також: Дронарі ДШВ "Кара небесна" ліквідували 13 російських штурмовиків поблизу Родинського. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Lasar’s Group" НГУ завдали ударів по 12 одиницях ворожої техніки. ВIДЕО

армія рф (20791) знищення (9946) дрони (7894) Херсонська область (6592) 39 окрема бригада берегової оборони (3)
І на хитру дупу знаходиться болт з лівою різьбою.
18.01.2026 13:50 Відповісти
Шляпа повна, бо це працює далеко не завжди. Замість того, щоб дати клич і зібрати інженерів, щоб розробити дешеві зенітні ракети "вийшов-натиснув-забув", то депутати і різного рівня чиновники підняли собі з.п., а інших зробили "ухилянтами", а самі закрилися папірцями.

Для прикладу в Німеччині у війну найбільше з.п. і підтримку отримували саме інженери, яких після війни всі хто міг переманювали, вивозили і т.д. Думаю не секрет, що в совку вся електроніка, ракетна програма і космічна програма це все розробки німецьких воєннополонених інженерів. Ту-95 аналогічно арієць від двигунів, електроніки і до гвинтів, на яких все тримається.

Ну хоч так, влаштовувати перегони і доганялки з дуже тяжким ураженням (показують тільки краще, що меншість), замість це все перекласти на електроніку і на тому все.

Для прикладу західні навіть не КБ, а блогери роблять таке, пробують, падають, але пробують
https://www.youtube.com/watch?v=8wmpQ9hiQ1g
18.01.2026 22:40 Відповісти
В Херсонській області все ще літо і дерева зелені?
18.01.2026 21:31 Відповісти
 
 