Дронарі 39-ї бригади берегової оборони збили 6 ворожих керованих "шахедів" на Херсонщині. ВIДЕО

Збиття "шахедів" воїнами 39-ї окремої бригади берегової оборони під час бойових вильотів на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники влучно перехопили та знищили в небі 6 ворожих дронів рашистів.

Усі апарати були керовані та оснащені камерами верхнього і нижнього огляду.

Два з них мали інфрачервоні прожектори, призначені для засліплення камер українських перехоплювачів.

"Все це росіянам не допомогло", - додають бійці у коментарях під відео.

Також повідомлялося, що "Дикі Шершні" уразили перехоплювачем STING російський реактивний "Шахед".

