Дронари 39-й бригады береговой обороны сбили 6 вражеских управляемых "шахедов" в Херсонской области. ВИДЕО

Сбивание "шахидов" воинами 39-й отдельной бригады береговой обороны во время боевых вылетов в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники метко перехватили и уничтожили в небе 6 вражеских дронов рашистов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Все аппараты были управляемыми и оснащенными камерами верхнего и нижнего обзора.

Два из них имели инфракрасные прожекторы, предназначенные для ослепления камер украинских перехватчиков.

"Все это россиянам не помогло", - добавляют бойцы в комментариях под видео.

