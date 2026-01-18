Дронари 39-й бригады береговой обороны сбили 6 вражеских управляемых "шахедов" в Херсонской области. ВИДЕО
Сбивание "шахидов" воинами 39-й отдельной бригады береговой обороны во время боевых вылетов в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники метко перехватили и уничтожили в небе 6 вражеских дронов рашистов.
Все аппараты были управляемыми и оснащенными камерами верхнего и нижнего обзора.
Два из них имели инфракрасные прожекторы, предназначенные для ослепления камер украинских перехватчиков.
"Все это россиянам не помогло", - добавляют бойцы в комментариях под видео.
- Также сообщалось, что "Дикие Шершни" поразили перехватчиком STING российский реактивный "Шахед".
Для прикладу в Німеччині у війну найбільше з.п. і підтримку отримували саме інженери, яких після війни всі хто міг переманювали, вивозили і т.д. Думаю не секрет, що в совку вся електроніка, ракетна програма і космічна програма це все розробки німецьких воєннополонених інженерів. Ту-95 аналогічно арієць від двигунів, електроніки і до гвинтів, на яких все тримається.
Ну хоч так, влаштовувати перегони і доганялки з дуже тяжким ураженням (показують тільки краще, що меншість), замість це все перекласти на електроніку і на тому все.
Для прикладу західні навіть не КБ, а блогери роблять таке, пробують, падають, але пробують
