Морпехи 39-й бригады сбили почти 600 вражеских БПЛА за август
Зенитно-ракетно-артиллерийский дивизион "Видсич" 39-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины подвел итоги результативной боевой работы по защите украинского неба за август.
Как сообщает Цензор.НЕТ, морпехи опубликовали видео с фрагментами уничтожения воздушных целей противника.
В течение последнего месяца лета бойцы дивизиона демонстрировали высокую точность и эффективность на двух ключевых направлениях фронта.
Всего зенитчики 39-й ОБрМП уничтожили 585 вражеских беспилотников:
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367 БПЛА разведывательного и ударного типов - над Харьковской областью;
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218 беспилотников различных модификаций - над Херсонской областью.
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