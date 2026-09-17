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Морпехи 39-й бригады сбили почти 600 вражеских БПЛА за август

Зенитно-ракетно-артиллерийский дивизион "Видсич" 39-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины подвел итоги результативной боевой работы по защите украинского неба за август.

Как сообщает Цензор.НЕТ, морпехи опубликовали видео с фрагментами уничтожения воздушных целей противника.

В течение последнего месяца лета бойцы дивизиона демонстрировали высокую точность и эффективность на двух ключевых направлениях фронта.

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Всего зенитчики 39-й ОБрМП уничтожили 585 вражеских беспилотников:

  • 367 БПЛА разведывательного и ударного типов - над Харьковской областью;

  • 218 беспилотников различных модификаций - над Херсонской областью.

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беспилотник (5725) морская пехота (71) Харьковская область (3178) Херсонская область (6086) 39 отдельная бригада береговой обороны (4)
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