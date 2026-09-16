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Украинский пилот преследовал российский "шахед" и снял на видео его поражение ракетой "воздух-воздух". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский оператор беспилотника преследует российский дрон-камикадзе "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время преследования на кадрах запечатлен момент поражения вражеского "Шахеда" ракетой класса "воздух-воздух".

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В то же время по российской воздушной цели работали мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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армия РФ (24216) уничтожение (10773) ВСУ (8399) дроны (8180) Шахед (2507)
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Топ комментарии
+6
Бісять люди, які далі заголовків не читають!
"У мережі опублікували відеозапис, на якому український оператор безпілотника переслідує російський дрон-камікадзе "Шахед".
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16.09.2026 21:24 Ответить
+5
Шок !
нашо так близько підлітати?
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16.09.2026 21:09 Ответить
+4
Відео знято з дрона-перехоплювача, а не з літака. Там видно телеметрії і навіть модель. Дрон-перехоплювач Стінг
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16.09.2026 21:24 Ответить

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