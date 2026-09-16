Украинский пилот преследовал российский "шахед" и снял на видео его поражение ракетой "воздух-воздух". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинский оператор беспилотника преследует российский дрон-камикадзе "Шахед".

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время преследования на кадрах запечатлен момент поражения вражеского "Шахеда" ракетой класса "воздух-воздух".

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В то же время по российской воздушной цели работали мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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