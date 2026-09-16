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Десантники 77-й бригады уничтожили тяжелый российский октокоптер в Купянском районе. ВИДЕО

Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса ДШВ ВСУ уничтожили российский октокоптер на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник использует такие дроны для сброса на украинские позиции противотанковых мин и других боеприпасов весом более 20 кг.

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Октокоптеры имеют восемь двигателей и способны переносить значительно большую нагрузку, чем обычные FPV-дроны.

Уничтожение такого беспилотника позволяет предотвратить его использование для нанесения ударов по позициям украинских военных.

Видеозаписью бойцы поделились в своём Telegram-канале бригады.

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Автор: 

армия РФ (24216) уничтожение (10773) дроны (8180) 77 ОАБ (69) Харьковская область (3176) Купянский район (805)
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