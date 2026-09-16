Десантники 77-й бригады уничтожили тяжелый российский октокоптер в Купянском районе. ВИДЕО

Бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады 7-го корпуса ДШВ ВСУ уничтожили российский октокоптер на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник использует такие дроны для сброса на украинские позиции противотанковых мин и других боеприпасов весом более 20 кг.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Октокоптеры имеют восемь двигателей и способны переносить значительно большую нагрузку, чем обычные FPV-дроны.

Уничтожение такого беспилотника позволяет предотвратить его использование для нанесения ударов по позициям украинских военных.

Видеозаписью бойцы поделились в своём Telegram-канале бригады.

Смотрите также: Пилоты 429-й бригады "АХИЛЛЕС" возле "Миллерово" поразили РЛС "Небо-М": дрон преодолел 175 км. ВИДЕО

Смотрите также: Пограничники "Гарта" увидели себя в камере вражеского дрона и успели избежать удара. ВИДЕО