Пилоты 429-й бригады "АХІЛЛЕС" возле "Миллерово" поразили РЛС "Небо-М": дрон преодолел 175 км. ВИДЕО

Силы обороны нанесли удар по российской РЛС "Небо-М" вблизи военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеской радиолокационной станции 429-я бригада БпС "АХІЛЛЕС" нанесла совместно с 43-й отдельной артиллерийской бригадой.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для поражения цели на расстоянии около 175 км от линии боевого столкновения был задействован дрон RAM-2X. Ориентировочная стоимость комплекса "Небо-М" составляет около $100 млн.

"Миллерово" - один из российских военных аэродромов, откуда противник регулярно запускает ударные беспилотники типа "Шахед".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "Гарта" увидели себя в камере вражеского дрона и успели избежать удара. ВИДЕО

Смотрите также: Операторы зенитных дронов 11-й бригады НГУ уничтожили за трое суток 137 вражеских БПЛА. ВИДЕО