Пилоты 429-й бригады "АХІЛЛЕС" возле "Миллерово" поразили РЛС "Небо-М": дрон преодолел 175 км. ВИДЕО
Силы обороны нанесли удар по российской РЛС "Небо-М" вблизи военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар по вражеской радиолокационной станции 429-я бригада БпС "АХІЛЛЕС" нанесла совместно с 43-й отдельной артиллерийской бригадой.
Для поражения цели на расстоянии около 175 км от линии боевого столкновения был задействован дрон RAM-2X. Ориентировочная стоимость комплекса "Небо-М" составляет около $100 млн.
"Миллерово" - один из российских военных аэродромов, откуда противник регулярно запускает ударные беспилотники типа "Шахед".
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