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Пілоти 429-ї бригади "АХІЛЛЕС" біля "Міллерово" уразили РЛС "Небо-М": дрон подолав 175 км. ВIДЕО

Сили оборони уразили російську РЛС "Небо-М" поблизу військового аеродрому "Міллерово" у Ростовській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по ворожій радіолокаційній станції 429-та бригада БпС "АХІЛЛЕС" здійснила спільно з 43-ю окремою артилерійською бригадою.

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Для ураження цілі на відстані близько 175 км від лінії бойового зіткнення застосували дрон RAM-2X. Орієнтовна вартість комплексу "Небо-М" становить близько $100 млн.

"Міллерово" є одним із російських військових аеродромів, звідки противник регулярно запускає ударні безпілотники типу "Шахед".

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Автор: 

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