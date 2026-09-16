Пілоти 429-ї бригади "АХІЛЛЕС" біля "Міллерово" уразили РЛС "Небо-М": дрон подолав 175 км. ВIДЕО
Сили оборони уразили російську РЛС "Небо-М" поблизу військового аеродрому "Міллерово" у Ростовській області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по ворожій радіолокаційній станції 429-та бригада БпС "АХІЛЛЕС" здійснила спільно з 43-ю окремою артилерійською бригадою.
Для ураження цілі на відстані близько 175 км від лінії бойового зіткнення застосували дрон RAM-2X. Орієнтовна вартість комплексу "Небо-М" становить близько $100 млн.
"Міллерово" є одним із російських військових аеродромів, звідки противник регулярно запускає ударні безпілотники типу "Шахед".
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