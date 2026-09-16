Десантники 77-ї бригади знищили важкий російський октокоптер на Куп’янщині. ВIДЕО

Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу ДШВ ЗСУ знищили російський октокоптер на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник використовує такі дрони для скидання на українські позиції протитанкових мін та інших боєприпасів вагою понад 20 кг.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Октокоптери мають вісім двигунів і здатні переносити значно більше навантаження, ніж звичайні FPV-дрони.

Знищення такого безпілотника дозволяє запобігти його використанню для завдання ударів по позиціях українських військових.

Відеозаписом бійці поділилися у своєму телеграм-каналі бригади.

Дивіться також: Пілоти 429-ї бригади "АХІЛЛЕС" біля "Міллерово" уразили РЛС "Небо-М": дрон подолав 175 км. ВIДЕО

Дивіться також: Прикордонники "Гарту" побачили себе в камері ворожого дрона та встигли уникнути удару. ВIДЕО