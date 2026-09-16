Десантники 77-ї бригади знищили важкий російський октокоптер на Куп’янщині. ВIДЕО
Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу ДШВ ЗСУ знищили російський октокоптер на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник використовує такі дрони для скидання на українські позиції протитанкових мін та інших боєприпасів вагою понад 20 кг.
Октокоптери мають вісім двигунів і здатні переносити значно більше навантаження, ніж звичайні FPV-дрони.
Знищення такого безпілотника дозволяє запобігти його використанню для завдання ударів по позиціях українських військових.
Відеозаписом бійці поділилися у своєму телеграм-каналі бригади.
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