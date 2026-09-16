Український пілот переслідував російський "Шахед" та зафільмував його ураження ракетою "повітря-повітря". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому український оператор безпілотника переслідує російський дрон-камікадзе "Шахед".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час переслідування на кадри потрапив момент ураження ворожого "Шахеда" ракетою класу "повітря-повітря".
Водночас по російській повітряній цілі працювали мобільні вогневі групи Сил оборони України.
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