Поражена наземная станция управления БпЛА "Орион", места запусков беспилотников и склады противника, - Генштаб

17 сентября и в ночь на 18 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Поражение станции "Орион"

В частности, в районе населенного пункта Новофедоровка на аэродроме Саки в Крыму была поражена наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами "Орион" противника.

Как отмечают в Генштабе, "Орион" ("Иноходец") — российский разведывательно-ударный беспилотный комплекс с большой продолжительностью полета (класса MALE). Он способен находиться в воздухе до 24 часов, вести оптико-электронную разведку и целеуказание на высотах до 7,5 км, а также нести управляемое авиационное вооружение (управляемые ракеты и авиабомбы общей массой до 200–250 кг) для поражения наземных целей. Поражение наземной станции управления существенно ограничивает применение этих комплексов оккупантами на соответствующем оперативном направлении.

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Другие цели

В районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

Кроме того, в Луганской области подтверждено поражение склада боеприпасов противника в районе Довжанска, а также склада материально-технических средств оккупационных войск в районе Кипучего.

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