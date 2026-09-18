Как одна из форм пыток, запугивания и принуждения: за время войны зафиксировано более тысячи случаев сексуального насилия, - доклад ООН
С начала полномасштабного вооруженного нападения РФ на Украину в феврале 2022 года сексуальное насилие применялось в отношении гражданских лиц и военнопленных в рамках шокирующей практики пыток, запугивания и принуждения.
Об этом говорится в опубликованном 18 сентября 2026 года докладе Управления ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, отмечается, что с 24 февраля 2022 года, когда началось вторжение Российской Федерации в Украину, и до конца июля этого года было зафиксировано около 1004 случаев сексуального насилия.
Согласно данным доклада, 89 процентов этих случаев были совершены представителями российских властей, в частности представителями вооруженных сил, пенитенциарной службы и службы национальной безопасности. Остальные 11 процентов случаев касались действий представителей украинских властей.
20-страничный доклад под названием "Сексуальное насилие в контексте полномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации на Украину" основан на конфиденциальных интервью с сотнями потерпевших и пострадавших от сексуального насилия, совершенного обеими сторонами, а также на других соответствующих материалах, в частности, судебных документах и официальных записях.
Жертвы насилия
Отмечается, что большинство пострадавших от сексуального насилия составляли мужчины, особенно в местах содержания под стражей, однако от него также пострадали женщины и дети, преимущественно на оккупированной территории Украины. Задокументированные нарушения включают групповое изнасилование, изнасилование, нанесение увечий половым органам, поражение электрическим током и избиение половых органов, а также другие унизительные действия сексуального характера.
Самым младшим задокументированным лицом, пережившим изнасилование, была четырехлетняя девочка, а самым старшим — 82-летняя женщина. В обоих случаях сексуальное насилие было совершено представителями российских властей.
Кроме того, многие мужчины, пережившие сексуальное насилие, сообщили, что их били электрическим током по половым органам с помощью советского военного полевого телефона, известного как "тапик".
"Применение электрического тока к половым органам с помощью "тапика" или электрошокера было распространенной формой сексуального насилия в отношении украинских военнопленных и удерживаемого медицинского персонала: 155 человек (27 процентов) подверглись этой форме насилия по крайней мере один раз", — отмечается в докладе.
По данным ООН, почти половину нарушений, за которые украинские власти несут ответственность в отношении российских военнопленных и военнопленных, являющихся гражданами третьих стран, составляли угрозы сексуального насилия. Остальные случаи включали принудительное обнажение, поражение электрическим током и избиение половых органов, поражение электрическим током и избиение тела в обнаженном состоянии, сексуально унизительное обращение, а также два случая сексуального посягательства и две попытки изнасилования.
Заявление Тюрка
"Сексуальное насилие является серьезной составляющей полномасштабного вооруженного нападения на Украину. Оно должно немедленно прекратиться независимо от того, кто его совершает. Однако, учитывая значительную распространенность случаев, отнесенных к действиям ее сил, Российская Федерация, в частности, должна принять конкретные и заметные меры для защиты гражданских лиц и военнопленных от всех форм пыток, в том числе сексуального насилия", – подчеркнул Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Также Тюрк в очередной раз призвал РФ немедленно, полностью и безоговорочно прекратить применение силы против Украины и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в соответствии с Уставом ООН и обязательными нормами международного права.
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