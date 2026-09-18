Как одна из форм пыток, запугивания и принуждения: за время войны зафиксировано более тысячи случаев сексуального насилия, - доклад ООН

С начала полномасштабного вооруженного нападения РФ на Украину в феврале 2022 года сексуальное насилие применялось в отношении гражданских лиц и военнопленных в рамках шокирующей практики пыток, запугивания и принуждения.

Об этом говорится в опубликованном 18 сентября 2026 года докладе Управления ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечается, что с 24 февраля 2022 года, когда началось вторжение Российской Федерации в Украину, и до конца июля этого года было зафиксировано около 1004 случаев сексуального насилия.

Согласно данным доклада, 89 процентов этих случаев были совершены представителями российских властей, в частности представителями вооруженных сил, пенитенциарной службы и службы национальной безопасности. Остальные 11 процентов случаев касались действий представителей украинских властей.

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20-страничный доклад под названием "Сексуальное насилие в контексте полномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации на Украину" основан на конфиденциальных интервью с сотнями потерпевших и пострадавших от сексуального насилия, совершенного обеими сторонами, а также на других соответствующих материалах, в частности, судебных документах и официальных записях.

Жертвы насилия

Отмечается, что большинство пострадавших от сексуального насилия составляли мужчины, особенно в местах содержания под стражей, однако от него также пострадали женщины и дети, преимущественно на оккупированной территории Украины. Задокументированные нарушения включают групповое изнасилование, изнасилование, нанесение увечий половым органам, поражение электрическим током и избиение половых органов, а также другие унизительные действия сексуального характера.

Самым младшим задокументированным лицом, пережившим изнасилование, была четырехлетняя девочка, а самым старшим — 82-летняя женщина. В обоих случаях сексуальное насилие было совершено представителями российских властей.

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Кроме того, многие мужчины, пережившие сексуальное насилие, сообщили, что их били электрическим током по половым органам с помощью советского военного полевого телефона, известного как "тапик".

"Применение электрического тока к половым органам с помощью "тапика" или электрошокера было распространенной формой сексуального насилия в отношении украинских военнопленных и удерживаемого медицинского персонала: 155 человек (27 процентов) подверглись этой форме насилия по крайней мере один раз", — отмечается в докладе.

По данным ООН, почти половину нарушений, за которые украинские власти несут ответственность в отношении российских военнопленных и военнопленных, являющихся гражданами третьих стран, составляли угрозы сексуального насилия. Остальные случаи включали принудительное обнажение, поражение электрическим током и избиение половых органов, поражение электрическим током и избиение тела в обнаженном состоянии, сексуально унизительное обращение, а также два случая сексуального посягательства и две попытки изнасилования.

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Заявление Тюрка

"Сексуальное насилие является серьезной составляющей полномасштабного вооруженного нападения на Украину. Оно должно немедленно прекратиться независимо от того, кто его совершает. Однако, учитывая значительную распространенность случаев, отнесенных к действиям ее сил, Российская Федерация, в частности, должна принять конкретные и заметные меры для защиты гражданских лиц и военнопленных от всех форм пыток, в том числе сексуального насилия", – подчеркнул Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Также Тюрк в очередной раз призвал РФ немедленно, полностью и безоговорочно прекратить применение силы против Украины и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в соответствии с Уставом ООН и обязательными нормами международного права.