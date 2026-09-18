Як частина катувань, залякування та примусу: задокументовано понад тисячу випадків сексуального насильства за час війни, - доповідь ООН

Від початку повномасштабного збройного нападу РФ на Україну у лютому 2022 року сексуальне насильство застосовувалося до цивільних осіб і військовополонених як частина шокуючої практики катувань, залякування та примусу.

Про це йдеться в опублікованій 18 вересня 2026 року доповіді Управління ООН з прав людини, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що з 24 лютого 2022 року, коли розпочався напад Російської Федерації на Україну, і до кінця липня цього року було задокументовано близько 1004 випадків сексуального насильства.

За даними доповіді, 89 відсотків цих випадків були вчинені представниками російських органів влади, зокрема представниками збройних сил, пенітенціарної служби та служби національної безпеки. Решта 11 відсотків випадків стосувалися дій представників українських органів влади.

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20-сторінкова доповідь під назвою "Сексуальне насильство в контексті повномасштабного збройного нападу Російської Федерації на Україну" ґрунтується на конфіденційних інтерв’ю із сотнями потерпілих і постраждалих від сексуального насильства, вчиненого обома сторонами, а також на інших відповідних матеріалах, зокрема судових документах та офіційних записах.

Жертви насильства

Зазначається, що більшість постраждалих від сексуального насильства становили чоловіки, особливо в місцях тримання під вартою, однак від нього також постраждали жінки та діти, переважно на окупованій території України. Задокументовані порушення включають групове зґвалтування, зґвалтування, калічення статевих органів, ураження електричним струмом і побиття статевих органів, а також інші принизливі дії сексуального характеру.

Наймолодшою задокументованою особою, яка пережила зґвалтування, була чотирирічна дівчинка, а найстаршою – 82-річна жінка. В обох випадках сексуальне насильство було вчинене представниками російських органів влади.

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Також багато чоловіків, які пережили сексуальне насильство, повідомили, що їх били електричним струмом по статевих органах за допомогою радянського військового польового телефону, відомого як "тапік".

"Застосування електричного струму до статевих органів за допомогою "тапіка" або електрошокера було поширеною формою сексуального насильства щодо українських військовополонених та утримуваного медичного персоналу: 155 осіб (27 відсотків) зазнали цієї форми насильства щонайменше один раз", – зазначається в доповіді.

За даними ООН, майже половину порушень, віднесених до відповідальності українських органів влади щодо російських військовополонених та військовополонених, які є громадянами третіх країн, становили погрози сексуальним насильством. Решта включала випадки примусового оголення, ураження електричним струмом і побиття статевих органів, ураження електричним струмом і побиття тіла в оголеному стані, сексуально принизливе поводження, а також два випадки сексуального посягання та дві спроби зґвалтування.

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Заява Тюрка

"Сексуальне насильство є серйозною складовою повномасштабного збройного нападу на Україну. Воно має негайно припинитися незалежно від того, хто його вчиняє. Однак з огляду на значну поширеність випадків, віднесених до дій її сил, Російська Федерація, зокрема, має вжити конкретних і помітних заходів для захисту цивільних осіб і військовополонених від усіх форм катувань, зокрема сексуального насильства", – наголосив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Також Тюрк вкотре закликав РФ негайно, повністю та безумовно припинити застосування сили проти України та вивести всі свої збройні сили з території України відповідно до Статуту ООН та обов’язкових норм міжнародного права.