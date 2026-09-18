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Новости Карпатская инициатива
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Защита прав нацменьшинств может стать одним из приоритетов "Карпатской инициативы", - президент Румынии Дан

Дан о Карпатской инициативе

Одним из приоритетов "Карпатской инициативы" может стать защита прав национальных меньшинств.

Об этом президент Румынии Никушор Дан написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Дан отметил, что "Карпатская инициатива" способствует региональной интеграции, добрососедским отношениям, сплоченности и координации.

Он отметил, что карпатские страны должны лучше сотрудничать, чтобы строить дороги и пограничные переходы, укреплять энергетические связи, развивать туризм и экономические и культурные обмены, защищать природу и привлекать инвестиции.

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Евроинтеграция

Кроме того, по его словам, Румыния является твердым сторонником европейского пути, и "Карпатская инициатива" может служить дополнительным инструментом для европейской интеграции стран-кандидатов.

Защита прав национальных меньшинств

"И последнее, но не менее важное: этот формат может использовать языковое и культурное богатство региона, сделав защиту прав национальных меньшинств приоритетом", - подчеркнул он.

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Автор: 

Румыния (1404) нацменьшинства (255) Дан Никушор (37)
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Топ комментарии
+9
В Україні нацменшини мають набагато більше прав чим українці, ото накерували
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18.09.2026 15:14 Ответить
+9
Одним словом, вся ця шушера котра нас оточує, скориставшись моментом що Україна в скрутному становищі, приїхали відірвати і собі по шматочку України прикриваючись меншинами і ізиком. Чесно кажучи, думав що вони трохи скромніші і зачекають поки Україна підпише капітуляцію. Але видно бачать що Україна може і не капітулювати тому почали вже зараз тягнути за різні боки
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18.09.2026 15:15 Ответить
+6
А що не так з нацменшинами? Кацапи вже назахищали нацменів Донбасу так,що там самі руїни та могили! І ці так хочуть?
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18.09.2026 15:19 Ответить

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