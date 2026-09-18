Защита прав нацменьшинств может стать одним из приоритетов "Карпатской инициативы", - президент Румынии Дан
Одним из приоритетов "Карпатской инициативы" может стать защита прав национальных меньшинств.
Об этом президент Румынии Никушор Дан написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
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Дан отметил, что "Карпатская инициатива" способствует региональной интеграции, добрососедским отношениям, сплоченности и координации.
Он отметил, что карпатские страны должны лучше сотрудничать, чтобы строить дороги и пограничные переходы, укреплять энергетические связи, развивать туризм и экономические и культурные обмены, защищать природу и привлекать инвестиции.
Евроинтеграция
Кроме того, по его словам, Румыния является твердым сторонником европейского пути, и "Карпатская инициатива" может служить дополнительным инструментом для европейской интеграции стран-кандидатов.
Защита прав национальных меньшинств
"И последнее, но не менее важное: этот формат может использовать языковое и культурное богатство региона, сделав защиту прав национальных меньшинств приоритетом", - подчеркнул он.
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