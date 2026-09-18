Защита прав нацменьшинств может стать одним из приоритетов "Карпатской инициативы", - президент Румынии Дан

Одним из приоритетов "Карпатской инициативы" может стать защита прав национальных меньшинств.

Об этом президент Румынии Никушор Дан написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Дан отметил, что "Карпатская инициатива" способствует региональной интеграции, добрососедским отношениям, сплоченности и координации.

Он отметил, что карпатские страны должны лучше сотрудничать, чтобы строить дороги и пограничные переходы, укреплять энергетические связи, развивать туризм и экономические и культурные обмены, защищать природу и привлекать инвестиции.

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Евроинтеграция

Кроме того, по его словам, Румыния является твердым сторонником европейского пути, и "Карпатская инициатива" может служить дополнительным инструментом для европейской интеграции стран-кандидатов.

Защита прав национальных меньшинств

"И последнее, но не менее важное: этот формат может использовать языковое и культурное богатство региона, сделав защиту прав национальных меньшинств приоритетом", - подчеркнул он.

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