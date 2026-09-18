Захист прав нацменшин може стати одним із пріоритетів "Карпатської ініціативи", - президент Румунії Дан

Одним із пріоритетів "Карпатської ініціативи" може стати захист прав національних меншин.

Про це президент Румунії Нікушор Дан написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Дан зазначив, що "Карпатська ініціатива" сприяє регіональній інтеграції, добросусідським відносинам, згуртованості та координації.

Він зауважив, що карпатські країни повинні краще співпрацювати, щоб будувати дороги та прикордонні переходи, зміцнювати енергетичні зв’язки, просувати туризм та економічні й культурні обміни, захищати природу та залучати інвестиції.

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Євроінтеграція

Крім того, за його словами, Румунія є твердим прихильником європейського шляху, і "Карпатська ініціатива" може слугувати додатковим інструментом для європейської інтеграції країн-кандидатів.

Захист прав нацменшин

"Останнє, але не найменш важливе, цей формат може використати мовне та культурне багатство регіону, зробивши захист прав національних меншин пріоритетом", - наголосив він.

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