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Новини Карпатська ініціатива
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Захист прав нацменшин може стати одним із пріоритетів "Карпатської ініціативи", - президент Румунії Дан

Дан про Карпатську ініціативу

Одним із пріоритетів "Карпатської ініціативи" може стати захист прав національних меншин.

Про це президент Румунії Нікушор Дан написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Дан зазначив, що "Карпатська ініціатива" сприяє регіональній інтеграції, добросусідським відносинам, згуртованості та координації.

Він зауважив, що карпатські країни повинні краще співпрацювати, щоб будувати дороги та прикордонні переходи, зміцнювати енергетичні зв’язки, просувати туризм та економічні й культурні обміни, захищати природу та залучати інвестиції.

Також читайте: Україна та Румунія проведуть перше за майже вісім років засідання комісії з прав нацменшин

Євроінтеграція

Крім того, за його словами, Румунія є твердим прихильником європейського шляху, і "Карпатська ініціатива" може слугувати додатковим інструментом для європейської інтеграції країн-кандидатів.

Захист прав нацменшин

"Останнє, але не найменш важливе, цей формат може використати мовне та культурне багатство регіону, зробивши захист прав національних меншин пріоритетом", - наголосив він.

Також читайте: Україна та Угорщина почнуть реалізовувати домовленості щодо нацменшин у вересні

Автор: 

Румунія (1222) нацменшини (214) Дан Нікушор (38)
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Топ коментарі
+11
Одним словом, вся ця шушера котра нас оточує, скориставшись моментом що Україна в скрутному становищі, приїхали відірвати і собі по шматочку України прикриваючись меншинами і ізиком. Чесно кажучи, думав що вони трохи скромніші і зачекають поки Україна підпише капітуляцію. Але видно бачать що Україна може і не капітулювати тому почали вже зараз тягнути за різні боки
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18.09.2026 15:15 Відповісти
+10
В Україні нацменшини мають набагато більше прав чим українці, ото накерували
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18.09.2026 15:14 Відповісти
+7
А що не так з нацменшинами? Кацапи вже назахищали нацменів Донбасу так,що там самі руїни та могили! І ці так хочуть?
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18.09.2026 15:19 Відповісти

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