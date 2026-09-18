Оккупанты заманивают людей на псевдовыборы в Геническе бесплатным лимонадом и советскими песнями, - ЦПД. ФОТО
Российские оккупанты пытаются повысить явку на незаконных выборах в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины с помощью развлечений и бесплатных угощений. В частности, в Геническе избирательный участок оформили в стиле 1960-х годов, включили советские песни и устроили буфет с лимонадом "Дюшес".
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с началом основного этапа псевдовыборов российская пропаганда развернула информационную кампанию, призванную создать впечатление массового участия жителей оккупированных территорий в голосовании.
По данным ЦПД, пропагандистские ресурсы публикуют сюжеты о якобы "очереди и ажиотаже" на избирательных участках. Члены так называемых избирательных комиссий появляются в кадре с лентами в цветах российского флага.
В то же время для привлечения людей оккупационные власти организуют на участках развлекательные мероприятия. Так, в оккупированном Геническе одно из них стилизовали под 1960-е годы: там звучат советские песни, а посетителям предлагают лимонад "Дюшес".
В ЦПД также обратили внимание, что оккупанты открыли избирательные участки даже в прифронтовых районах, подвергая гражданских лиц опасности.
В Центре подчеркнули, что целью российской информационной кампании является создание пропагандистской картинки якобы широкой поддержки России среди населения временно оккупированных территорий Украины и использование ее для оправдания оккупации.
Кроме того, как пишут пропагандистские СМИ, чтобы искусственно увеличить количество избирателей, оккупанты разрешили участвовать в российском "голосовании" даже по украинским паспортам — достаточно иметь в документе отметку о регистрации на территории Донецкой или Луганской области. Во время досрочного этапа так называемые избирательные комиссии обходили дома людей в сопровождении вооруженных военных, а оккупационные власти уже заявили о якобы 75% явке. Проверить эти цифры независимо невозможно.
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