Оккупанты заманивают людей на псевдовыборы в Геническе бесплатным лимонадом и советскими песнями, - ЦПД. ФОТО

Российские оккупанты пытаются повысить явку на незаконных выборах в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины с помощью развлечений и бесплатных угощений. В частности, в Геническе избирательный участок оформили в стиле 1960-х годов, включили советские песни и устроили буфет с лимонадом "Дюшес".

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, с началом основного этапа псевдовыборов российская пропаганда развернула информационную кампанию, призванную создать впечатление массового участия жителей оккупированных территорий в голосовании.

По данным ЦПД, пропагандистские ресурсы публикуют сюжеты о якобы "очереди и ажиотаже" на избирательных участках. Члены так называемых избирательных комиссий появляются в кадре с лентами в цветах российского флага.

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В то же время для привлечения людей оккупационные власти организуют на участках развлекательные мероприятия. Так, в оккупированном Геническе одно из них стилизовали под 1960-е годы: там звучат советские песни, а посетителям предлагают лимонад "Дюшес".

В ЦПД также обратили внимание, что оккупанты открыли избирательные участки даже в прифронтовых районах, подвергая гражданских лиц опасности.

В Центре подчеркнули, что целью российской информационной кампании является создание пропагандистской картинки якобы широкой поддержки России среди населения временно оккупированных территорий Украины и использование ее для оправдания оккупации.

Кроме того, как пишут пропагандистские СМИ, чтобы искусственно увеличить количество избирателей, оккупанты разрешили участвовать в российском "голосовании" даже по украинским паспортам — достаточно иметь в документе отметку о регистрации на территории Донецкой или Луганской области. Во время досрочного этапа так называемые избирательные комиссии обходили дома людей в сопровождении вооруженных военных, а оккупационные власти уже заявили о якобы 75% явке. Проверить эти цифры независимо невозможно.

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