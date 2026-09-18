Окупанти заманюють людей на псевдовибори в Генічеську безкоштовним лимонадом і радянськими піснями, - ЦПД. ФОТО

Російські окупанти намагаються збільшити явку на незаконних виборах до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України за допомогою розваг та безкоштовних частувань. Зокрема, у Генічеську виборчу дільницю оформили у стилі 1960-х років, увімкнули радянські пісні та облаштували буфет із лимонадом "Дюшес".

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, із початком основного етапу псевдовиборів російська пропаганда розгорнула інформаційну кампанію, покликану створити враження масової участі жителів окупованих територій у голосуванні.

За даними ЦПД, пропагандистські ресурси публікують сюжети про нібито "черги та ажіотаж" на виборчих дільницях. Члени так званих виборчих комісій з’являються у кадрі зі стрічками в кольорах російського прапора.

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Водночас для залучення людей окупаційна влада організовує на дільницях розважальні заходи. Так, в окупованому Генічеську одну з них стилізували під 1960-ті роки: там звучать радянські пісні, а відвідувачам пропонують лимонад "Дюшес".

У ЦПД також звернули увагу, що окупанти відкрили виборчі дільниці навіть у прифронтових районах, наражаючи цивільних на небезпеку.

У Центрі наголосили, що метою російської інформаційної кампанії є створення пропагандистської картинки нібито широкої підтримки Росії серед населення тимчасово окупованих територій України та використання її для виправдання окупації.

Крім того, як пишуть пропагандистські медіа, аби штучно збільшити кількість виборців, окупанти дозволили брати участь у російському "голосуванні" навіть за українськими паспортами – достатньо мати в документі відмітку про реєстрацію на території Донецької або Луганської області. Під час дострокового етапу так звані виборчі комісії обходили помешкання людей у супроводі озброєних військових, а окупаційна влада вже заявила про нібито 75% явки. Перевірити ці цифри незалежно неможливо.

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