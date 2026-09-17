"Бюлетенем окупацію не легітимізувати!", - Лубінець про незаконні "вибори" РФ на ТОТ України

Росія проводить незаконне голосування до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись створити видимість "нормального життя" та легітимізувати окупацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Росія знову намагається створити видимість "нормального життя" на тимчасово окупованих територіях України. Цього разу — через проведення там незаконних "виборів" до державної думи РФ", - повідомив він.





За інформацією з відкритих джерел, лише на окупованій Луганщині для цього планують відкрити 581 виборчу дільницю, на ТОТ Донеччини — 633.

Але за "виборчою процедурою" — добре знайомий сценарій окупації.



Як зазначає Лубінець, на "вибір" пропонують 10 партій, водночас формування кандидатського пулу на ТОТ контролює ворог. Серед кандидатів — представники окупаційних адміністрацій, російські функціонери, бойовики та учасники збройної агресії проти України.

На Донеччині окупанти приховують адреси частини "виборчих дільниць"

Ще одна показова деталь — дедалі більша непрозорість процесу. Приховуються точні адреси частини дільниць та персональні дані членів виборчих комісій, скасоване відеоспостереження за голосуванням і підрахунком голосів. Усе пояснюють "безпекою". Насправді ж це ще більше ускладнює контроль за тим, що відбувається.

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"Я, як Омбудсман України, категорично засуджую проведення таких "виборів". Там, де українців переслідують за проукраїнську позицію, катують, залякують і змушують отримувати російські документи, не може бути вільного волевиявлення", - зауважив посадовець.

Звернення до громадян України на ТОТ

Звертаюся до громадян України, які перебувають в окупації: за можливості не беріть участі в незаконному російському голосуванні, не долучайтеся до роботи "виборчих комісій", організації виборчого процесу чи агітації.





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Водночас я пильно стежитиму за фактами примусу українців до голосування, переслідуваннями за відмову від участі та іншими порушеннями прав людини. Такі факти мають бути зафіксовані та отримати належну міжнародну правову оцінку.

Звернення до міжнародної спільноти.

Необхідно чітко засудити чергову спробу РФ легітимізувати окупацію через так звані "вибори". Участь іноземних політиків, структур чи інших представників у цьому процесі не змінює його природи та не створює підстав для визнання результатів.





І окрема дуже важлива деталь. Кожен політик світу має знати — російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях України не змінюють їхнього правового статусу.

Бюлетень не створює суверенітету. Окупаційний підрахунок голосів не є вільним волевиявленням. А проведення виборчої процедури не перетворює окупаційну владу на законну!

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"Тимчасово окуповані території були і залишаються частиною України!", - наголосив Лубінець.