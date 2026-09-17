"Бюллетенем оккупацию не легитимизировать!" - Лубинец о незаконных "выборах" РФ на ВОТ Украины
Россия проводит незаконное голосование в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь создать видимость "нормальной жизни" и легитимизировать оккупацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Россия вновь пытается создать видимость "нормальной жизни" на временно оккупированных территориях Украины. На этот раз - путем проведения там незаконных "выборов" в Государственную Думу РФ", - сообщил он.
По информации из открытых источников, только на оккупированной Луганщине для этого планируют открыть 581 избирательный участок, на ВОТ Донецкой области - 633.
Но "избирательная процедура" - это хорошо знакомый сценарий оккупации.
Как отмечает Лубинец, на "выбор" предлагают 10 партий, при этом формирование пула кандидатов на временно оккупированных территориях контролирует враг. Среди кандидатов - представители оккупационных администраций, российские функционеры, боевики и участники вооруженной агрессии против Украины.
На Донетчине оккупанты скрывают адреса части "избирательных участков"
Еще одна показательная деталь - растущая непрозрачность процесса. Скрываются точные адреса части участков и персональные данные членов избирательных комиссий, отменено видеонаблюдение за голосованием и подсчетом голосов. Все объясняют "безопасностью". На самом же деле это еще больше затрудняет контроль за происходящим.
"Я, как омбудсмен Украины, категорически осуждаю проведение таких "выборов". Там, где украинцев преследуют за проукраинскую позицию, пытают, запугивают и заставляют получать российские документы, не может быть свободного волеизъявления", - отметил чиновник.
Обращение к гражданам Украины на временно оккупированных территориях
Обращаюсь к гражданам Украины, находящимся в оккупации: по возможности не участвуйте в незаконном российском голосовании, не присоединяйтесь к работе "избирательных комиссий", организации избирательного процесса или агитации.
В то же время я буду пристально следить за фактами принуждения украинцев к голосованию, преследованиями за отказ от участия и другими нарушениями прав человека. Такие факты должны быть зафиксированы и получить надлежащую международную правовую оценку.
Обращение к международному сообществу
Необходимо четко осудить очередную попытку РФ легитимизировать оккупацию посредством так называемых "выборов". Участие иностранных политиков, структур или других представителей в этом процессе не изменяет его сущности и не создает оснований для признания результатов.
И отдельная очень важная деталь. Каждый политик мира должен знать - российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины не меняют их правового статуса.
Избирательный бюллетень не создает суверенитета. Подсчет голосов в условиях оккупации не является свободным волеизъявлением. А проведение избирательной процедуры не превращает оккупационную власть в законную!
"Временно оккупированные территории были и остаются частью Украины!" - подчеркнул Лубинец.
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