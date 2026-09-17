"Бюллетенем оккупацию не легитимизировать!" - Лубинец о незаконных "выборах" РФ на ВОТ Украины

Россия проводит незаконное голосование в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь создать видимость "нормальной жизни" и легитимизировать оккупацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Россия вновь пытается создать видимость "нормальной жизни" на временно оккупированных территориях Украины. На этот раз - путем проведения там незаконных "выборов" в Государственную Думу РФ", - сообщил он.





По информации из открытых источников, только на оккупированной Луганщине для этого планируют открыть 581 избирательный участок, на ВОТ Донецкой области - 633.

Но "избирательная процедура" - это хорошо знакомый сценарий оккупации.



Как отмечает Лубинец, на "выбор" предлагают 10 партий, при этом формирование пула кандидатов на временно оккупированных территориях контролирует враг. Среди кандидатов - представители оккупационных администраций, российские функционеры, боевики и участники вооруженной агрессии против Украины.

На Донетчине оккупанты скрывают адреса части "избирательных участков"

Еще одна показательная деталь - растущая непрозрачность процесса. Скрываются точные адреса части участков и персональные данные членов избирательных комиссий, отменено видеонаблюдение за голосованием и подсчетом голосов. Все объясняют "безопасностью". На самом же деле это еще больше затрудняет контроль за происходящим.

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"Я, как омбудсмен Украины, категорически осуждаю проведение таких "выборов". Там, где украинцев преследуют за проукраинскую позицию, пытают, запугивают и заставляют получать российские документы, не может быть свободного волеизъявления", - отметил чиновник.

Обращение к гражданам Украины на временно оккупированных территориях

Обращаюсь к гражданам Украины, находящимся в оккупации: по возможности не участвуйте в незаконном российском голосовании, не присоединяйтесь к работе "избирательных комиссий", организации избирательного процесса или агитации.





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В то же время я буду пристально следить за фактами принуждения украинцев к голосованию, преследованиями за отказ от участия и другими нарушениями прав человека. Такие факты должны быть зафиксированы и получить надлежащую международную правовую оценку.

Обращение к международному сообществу

Необходимо четко осудить очередную попытку РФ легитимизировать оккупацию посредством так называемых "выборов". Участие иностранных политиков, структур или других представителей в этом процессе не изменяет его сущности и не создает оснований для признания результатов.





И отдельная очень важная деталь. Каждый политик мира должен знать - российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины не меняют их правового статуса.

Избирательный бюллетень не создает суверенитета. Подсчет голосов в условиях оккупации не является свободным волеизъявлением. А проведение избирательной процедуры не превращает оккупационную власть в законную!

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"Временно оккупированные территории были и остаются частью Украины!" - подчеркнул Лубинец.