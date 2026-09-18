Враг продвинулся в районе Бочкового на Харьковщине, - DeepState
Российские оккупанты продвигаются в Чугуевском районе Харьковской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
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Так, российские войска продвинулись вблизи Бочкового.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось о продвижении врага в районе Белицкого в Донецкой области.
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