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Враг продвинулся в районе Бочкового на Харьковщине, - DeepState

Российские оккупанты продвигаются в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Так, российские войска продвинулись вблизи Бочкового.

Россияне продвигаются в Харьковской области: где именно?

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось о продвижении врага в районе Белицкого в Донецкой области.

Читайте: Освобождено село Среднее в Донецкой области, оккупантов оттеснили у Шандриголово, - DeepState. КАРТА

Автор: 

боевые действия (6692) Харьковская область (3185) Чугуевский район (447) Бочково (3) DeepState (605)
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