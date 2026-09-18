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Новини Оновлення мапи DeepState
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Ворог просунувся біля Бочкового на Харківщині, - DeepState. МАПА

Російські окупанти мають просування у Чугуївському районі Харківської області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, російські війська просунулися поблизу Бочкового.

Росіяни мають просування у Харківській області: де саме?

Що перредувало?

  • Раніше повідомлялось про просування ворога біля Білицького на Донеччині.

Читайте: Деокуповано село Середнє на Донеччині, окупантів відкинули біля Шандриголового, - DeepState. МАПА

Автор: 

бойові дії (6447) Харківська область (3216) Чугуївський район (453) Бочкове (2) DeepState (607)
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