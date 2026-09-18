Ворог просунувся біля Бочкового на Харківщині, - DeepState. МАПА
Російські окупанти мають просування у Чугуївському районі Харківської області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, російські війська просунулися поблизу Бочкового.
Що перредувало?
- Раніше повідомлялось про просування ворога біля Білицького на Донеччині.
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