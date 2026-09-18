SAFE, совместное производство дронов, безопасность в Черном море: Зеленский встретился с президентом Румынии Даном. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в ходе саммита "Карпатской восьмерки" провел двустороннюю встречу с президентом Румынии Никушором Даном.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Расширение сотрудничества

"Благодарен за то, что между нами ведется активный диалог и плодотворное сотрудничество. Сегодня мы расширяем его еще одним измерением - региональным, с акцентом на наших общих Карпатах. И это значительный потенциал для экономики, а также для безопасности и углубления связей между людьми", - отметил президент Украины.

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О каких проектах говорили

Также президенты обсудили, в каких проектах можно ускорить работу и помочь друг другу.

"Это, в частности, SAFE и совместное производство дронов, инфраструктурные и гуманитарные вопросы, конечно же, а также безопасность в регионе Черного моря. Благодарю Румынию за поддержку Карпатской инициативы и последовательную помощь Украине", - рассказал Зеленский.

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