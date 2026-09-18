SAFE, співвиробництво дронів, безпека в Чорному морі: Зеленський зустрівся із президентом Румунії Даном. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час саміту Карпатської вісімки провів двосторонню зустріч із Президентом Румунії Нікушором Даном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Розширення співпраці

"Вдячний за те, що між нами активний діалог і змістовна співпраця. Сьогодні ми розширюємо її ще одним виміром – регіональним, із фокусом на наших спільних Карпатах. І це значний потенціал для економіки, але й безпеки та глибших зв’язків між людьми", - зазначив президент України.

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Про які проєкти говорили

Також президенти обговорили, в яких проєктах можна прискоритися і допомогти одне одному.

"Це, зокрема, SAFE і співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, звісно, також безпека в регіоні Чорного моря. Дякую Румунії за підтримку Карпатської ініціативи й послідовну допомогу Україні", - розповів Зеленський.

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