США вышли из Совета ООН по правам человека из-за "антиамериканской риторики", - Госдепартамент

Госдепартамент США опровергает выводы доклада ООН о возможных военных преступлениях в Иране, в частности об ударах по начальной школе в Минабе и спортивному центру в Ламерде. Вашингтон напомнил, почему год назад вышел из Совета ООН.

Об этом пишут ABC News, а также свидетельствует доклад ООН, передает Цензор.НЕТ.

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Что установили следователи ООН

В документе говорится об ударе по начальной школе в городе Минаб, который, по версии следователей, был не простой халатностью, а откровенно опрометчивым шагом с осознанием рисков для гражданских лиц - тогда погибли более 150 человек, в том числе около 120 школьников.

В отчете ООН также осудили удар по спортивному центру в Ламерде и признали его военным преступлением - тогда погибли 22 человека. Центральное командование США тогда заявляло, что американские войска не наносили никаких ударов по городу Ламерд в тот день.

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Реакция Госдепартамента

Госдепартамент опровергает выводы доклада, подготовленного по заказу ООН, в котором указано, что существуют "обоснованные основания полагать", что США совершили военные преступления в Иране, в частности во время удара по школе в Минабе.

"Администрация Трампа официально вышла из состава Совета ООН по правам человека из-за постоянной неспособности Совета придерживаться собственных "ценностей", поскольку он распространяет антиамериканскую риторику и антисемитизм, в то же время идя на уступки репрессивным режимам, тем самым попирая те самые "права", которые, как она утверждает, защищает", - заявил представитель Госдепартамента, добавив, что Вашингтон "не доверяет" выводам этого доклада.

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О репрессиях со стороны Ирана

В то же время в докладе миссии ООН отмечается, что иранские власти также причастны к преступлениям против человечности - речь идет о жестоких репрессиях против собственного населения, где реальное число жертв значительно превышает официальные данные (3038 погибших, 25 000 раненых).

Согласно данным доклада, силовики массово расстреливали толпы во всех 31 провинции, в результате чего погибло не менее 221 ребенка, а тысячи демонстрантов получили тяжелые ранения. Режим применял пятимесячную блокировку интернета, произвольные аресты, пытки и нападения на медицинские учреждения, скрывал тела погибших и вымогал выкуп у их семей.

В настоящее время Тегеран усилил волну казней: с марта по август 2026 года уже казнили не менее 29 человек, а ещё более 70 оказались под угрозой смертной казни.

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