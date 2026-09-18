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Новости Заседание Совбеза ООН
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США вышли из Совета ООН по правам человека из-за "антиамериканской риторики", - Госдепартамент

сша

Госдепартамент США опровергает выводы доклада ООН о возможных военных преступлениях в Иране, в частности об ударах по начальной школе в Минабе и спортивному центру в Ламерде. Вашингтон напомнил, почему год назад вышел из Совета ООН.

Об этом пишут ABC News, а также свидетельствует доклад ООН, передает Цензор.НЕТ.

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Что установили следователи ООН

В документе говорится об ударе по начальной школе в городе Минаб, который, по версии следователей, был не простой халатностью, а откровенно опрометчивым шагом с осознанием рисков для гражданских лиц - тогда погибли более 150 человек, в том числе около 120 школьников.

В отчете ООН также осудили удар по спортивному центру в Ламерде и признали его военным преступлением - тогда погибли 22 человека. Центральное командование США тогда заявляло, что американские войска не наносили никаких ударов по городу Ламерд в тот день.

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Реакция Госдепартамента

Госдепартамент опровергает выводы доклада, подготовленного по заказу ООН, в котором указано, что существуют "обоснованные основания полагать", что США совершили военные преступления в Иране, в частности во время удара по школе в Минабе.

"Администрация Трампа официально вышла из состава Совета ООН по правам человека из-за постоянной неспособности Совета придерживаться собственных "ценностей", поскольку он распространяет антиамериканскую риторику и антисемитизм, в то же время идя на уступки репрессивным режимам, тем самым попирая те самые "права", которые, как она утверждает, защищает", - заявил представитель Госдепартамента, добавив, что Вашингтон "не доверяет" выводам этого доклада.

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О репрессиях со стороны Ирана

В то же время в докладе миссии ООН отмечается, что иранские власти также причастны к преступлениям против человечности - речь идет о жестоких репрессиях против собственного населения, где реальное число жертв значительно превышает официальные данные (3038 погибших, 25 000 раненых).

  • Согласно данным доклада, силовики массово расстреливали толпы во всех 31 провинции, в результате чего погибло не менее 221 ребенка, а тысячи демонстрантов получили тяжелые ранения. Режим применял пятимесячную блокировку интернета, произвольные аресты, пытки и нападения на медицинские учреждения, скрывал тела погибших и вымогал выкуп у их семей.

В настоящее время Тегеран усилил волну казней: с марта по август 2026 года уже казнили не менее 29 человек, а ещё более 70 оказались под угрозой смертной казни.

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Автор: 

Госдепартамент США (1892) Иран (3182) ООН (4358) права человека (1000) США (30493)
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Топ комментарии
+7
Так ООН мабуть сама нікчемна організація з усіх існуючих. От навіщо вона? Тільки стурбованість виказувати 🤔
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18.09.2026 18:00 Ответить
+6
США за адміністрації Трампа стали відвертими спільниками і холуями ізраїльських сіоністів. Якщо раніше мова йшла про "подвійні стандарти" і хоча б намагалися якось "петляти" і відбріхуватись. Наприклад про те як 2016-2017 американці з британцями в Іраку буквально стерли в пил міста Мосул та Ракка, де за найменшими підрахунками загинуло більше тридцяти тисяч мирних мешканців. Вбивати масово виявляється можна тільки країнам з ядерною зброєю в тих країнах які такої зброї не мають. Всім іншим ніз-зз-зя. Ну і чого тут соромитись? Право сили у світі тепер замінює силу права.
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18.09.2026 18:08 Ответить
+6
"Право вето" перетворило ООН в фіктивну і недієздатну організацію. Тепер це просто трибуна з якої можна виголошувати протести проти свавілля держав з ядерною зброєю, а коли такій державі як США стає "незручно" за подвійні стандарти і грубе порушення Декларації Прав Людини, то можна "заткнути вуха" і "вийти з кімнати".
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18.09.2026 18:15 Ответить

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