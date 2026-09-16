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ООН призвала к прекращению огня в Украине для начала мирных переговоров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время заявления о войне в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война России против Украины продолжается без перспектив скорого завершения, поэтому необходимо немедленное прекращение огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении накануне открытия Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Гутерриш призвал к прекращению огня

По словам генсека ООН, полномасштабная война России против Украины вступила в пятый год. Он отметил, что боевые действия причиняют огромные страдания гражданскому населению и имеют глобальные последствия.

"Мы вступили в пятый год полномасштабного российского вторжения в Украину, сопровождающегося огромными страданиями гражданского населения и каскадными глобальными последствиями - и конца этому не видно", - заявил Гутерриш.

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Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что прекращение огня должно соответствовать Уставу ООН, международному праву и соответствующим резолюциям Организации.

По его мнению, это необходимо для создания условий для дальнейших договоренностей.

Гутерриш также заявил о готовности присоединиться к возможному переговорному процессу с участием представителей США, Украины и России в рамках ООН.

"Я был бы рад это сделать, если это возможно", - сказал он.

Генсек выразил обеспокоенность в связи с продолжением боевых действий и страданиями мирных жителей в Украине и России.

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Война влияет на продовольствие и энергетику

Гутерриш обратил внимание на последствия войны для продовольственной безопасности, а также поставок удобрений и энергоносителей в мире.

По его словам, ситуацию осложняет блокада в Черном море, которая усугубляет кризис на Ближнем Востоке.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул важность поиска путей для безопасного продолжения экспорта украинской и российской продукции.

Речь идет, в частности, о продовольствии, удобрениях и энергии.

Ранее сообщалось, что команды Украины и США работают над организацией встречи Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН.

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Автор: 

ООН (4355) Гутерриш Антониу (375) война в Украине (9173)
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Топ комментарии
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Старий пєтушок прокукарєкал. Всі швидко мєтнулісь виконувати.
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16.09.2026 21:25 Ответить
+2
Мирні переговори з ким і про що? Доречі де 1000 полонених яких обіцяли ще пів року тому і Зельцман і Тромб і ЄС? Зато як поздоровляли з такою гарною мірною угодою. Ну кому тепер голову відрубати за обман?
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16.09.2026 21:29 Ответить
+1
Смєлоє заявлєніє!
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16.09.2026 21:21 Ответить

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