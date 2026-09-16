ООН призвала к прекращению огня в Украине для начала мирных переговоров
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что война России против Украины продолжается без перспектив скорого завершения, поэтому необходимо немедленное прекращение огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении накануне открытия Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Гутерриш призвал к прекращению огня
По словам генсека ООН, полномасштабная война России против Украины вступила в пятый год. Он отметил, что боевые действия причиняют огромные страдания гражданскому населению и имеют глобальные последствия.
"Мы вступили в пятый год полномасштабного российского вторжения в Украину, сопровождающегося огромными страданиями гражданского населения и каскадными глобальными последствиями - и конца этому не видно", - заявил Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что прекращение огня должно соответствовать Уставу ООН, международному праву и соответствующим резолюциям Организации.
По его мнению, это необходимо для создания условий для дальнейших договоренностей.
Гутерриш также заявил о готовности присоединиться к возможному переговорному процессу с участием представителей США, Украины и России в рамках ООН.
"Я был бы рад это сделать, если это возможно", - сказал он.
Генсек выразил обеспокоенность в связи с продолжением боевых действий и страданиями мирных жителей в Украине и России.
Война влияет на продовольствие и энергетику
Гутерриш обратил внимание на последствия войны для продовольственной безопасности, а также поставок удобрений и энергоносителей в мире.
По его словам, ситуацию осложняет блокада в Черном море, которая усугубляет кризис на Ближнем Востоке.
Генеральный секретарь ООН подчеркнул важность поиска путей для безопасного продолжения экспорта украинской и российской продукции.
Речь идет, в частности, о продовольствии, удобрениях и энергии.
Ранее сообщалось, что команды Украины и США работают над организацией встречи Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН.
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