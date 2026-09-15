Россия уничтожила в Украине 10 складов ООН: гуманитарные запасы могут перенести под землю
ООН рассматривает возможность перемещения гуманитарных запасов под землю после серии российских ударов по складам организации в Украине.
Об этом говорится в материале Reuters, на который ссылается Цензор.НЕТ.
Российские удары уничтожили 10 складов ООН
Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Матиас Шмале рассказал, что организация ищет способы снизить риск уничтожения гуманитарной помощи во время российских атак.
По его словам, с начала года под удары уже попали 10 складов ООН. В результате атак были уничтожены гуманитарные грузы на миллионы долларов.
В начале сентября российский удар поразил один из главных складов Всемирной организации здравоохранения, где хранились медицинские средства. В результате других атак были уничтожены гигиенические наборы и школьные принадлежности для детей.
"Эти преднамеренные атаки на складские объекты (...) являются новой тенденцией последних нескольких месяцев", - сказал Шмале.
По его словам, из-за таких ударов гуманитарным организациям приходится менять подходы к хранению и доставке помощи.
Помощь могут спрятать под землей
Одним из вариантов, который сейчас рассматривает ООН, является перемещение гуманитарных запасов в подземные бункеры.
Также организация старается не закупать большие объемы помощи задолго до ее доставки. Закупки хотят максимально приблизить к моменту, когда грузы понадобятся на месте. Это должно сократить время хранения помощи на складах и уменьшить риск ее уничтожения во время российских ударов.
"Все больше складывается впечатление, что линия фронта перемещается в воздух", — отметил представитель ООН.
Шмале добавил, что ситуация создает дополнительную финансовую нагрузку. Речь идет не только о стоимости уничтоженных грузов, но и о расходах на защиту персонала и гуманитарной инфраструктуры.
По его словам, эти расходы не были предусмотрены в бюджете ООН на гуманитарную помощь Украине, который на 2026 год составляет 2,3 млрд долларов.
- Ранее в ООН предупредили о самой тяжелой зиме для Украины с начала полномасштабной войны. Из-за российских ударов по энергетике люди могут остаться без света, отопления и воды, что при низких температурах может привести к гуманитарной катастрофе.
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