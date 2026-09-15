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Новости помощь от ООН Украине
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Россия уничтожила в Украине 10 складов ООН: гуманитарные запасы могут перенести под землю

После серии атак на склады ООН может переместить запасы помощи под землю

ООН рассматривает возможность перемещения гуманитарных запасов под землю после серии российских ударов по складам организации в Украине.

Об этом говорится в материале Reuters, на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Российские удары уничтожили 10 складов ООН

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Матиас Шмале рассказал, что организация ищет способы снизить риск уничтожения гуманитарной помощи во время российских атак.

По его словам, с начала года под удары уже попали 10 складов ООН. В результате атак были уничтожены гуманитарные грузы на миллионы долларов.

В начале сентября российский удар поразил один из главных складов Всемирной организации здравоохранения, где хранились медицинские средства. В результате других атак были уничтожены гигиенические наборы и школьные принадлежности для детей.

"Эти преднамеренные атаки на складские объекты (...) являются новой тенденцией последних нескольких месяцев", - сказал Шмале.

По его словам, из-за таких ударов гуманитарным организациям приходится менять подходы к хранению и доставке помощи.

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Помощь могут спрятать под землей

Одним из вариантов, который сейчас рассматривает ООН, является перемещение гуманитарных запасов в подземные бункеры.

Также организация старается не закупать большие объемы помощи задолго до ее доставки. Закупки хотят максимально приблизить к моменту, когда грузы понадобятся на месте. Это должно сократить время хранения помощи на складах и уменьшить риск ее уничтожения во время российских ударов.

"Все больше складывается впечатление, что линия фронта перемещается в воздух", — отметил представитель ООН.

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Шмале добавил, что ситуация создает дополнительную финансовую нагрузку. Речь идет не только о стоимости уничтоженных грузов, но и о расходах на защиту персонала и гуманитарной инфраструктуры.

По его словам, эти расходы не были предусмотрены в бюджете ООН на гуманитарную помощь Украине, который на 2026 год составляет 2,3 млрд долларов.

  • Ранее в ООН предупредили о самой тяжелой зиме для Украины с начала полномасштабной войны. Из-за российских ударов по энергетике люди могут остаться без света, отопления и воды, что при низких температурах может привести к гуманитарной катастрофе.

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ООН (4353) атака (2088) гуманитарная помощь (1295)
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