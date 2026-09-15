Росія знищила в Україні 10 складів ООН: гуманітарні запаси можуть перенести під землю

ООН розглядає можливість перенести гуманітарні запаси під землю після серії російських ударів по складах організації в Україні.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, на який посилається Цензор.НЕТ.

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Російські удари знищили 10 складів ООН

Координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Матіас Шмале розповів, що організація шукає способи зменшити ризик знищення гуманітарної допомоги під час російських атак.

За його словами, від початку року під удари вже потрапили 10 складів ООН. Унаслідок атак було знищено гуманітарні вантажі на мільйони доларів.

На початку вересня російський удар уразив один із головних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я, де зберігалися медичні засоби. Внаслідок інших атак були знищені гігієнічні набори та шкільне приладдя для дітей.

"Ці навмисні атаки на складські об'єкти (...) є новою тенденцією останніх кількох місяців", – сказав Шмале.

За його словами, через такі удари гуманітарним організаціям доводиться змінювати підходи до зберігання та доставки допомоги.

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Допомогу можуть сховати під землею

Одним із варіантів, який зараз розглядає ООН, є переміщення гуманітарних запасів до підземних бункерів.

Також організація намагається не закуповувати великі обсяги допомоги задовго до її доставки. Закупівлі хочуть максимально наблизити до моменту, коли вантажі будуть потрібні на місці. Це має скоротити час зберігання допомоги на складах і зменшити ризик її знищення під час російських ударів.

"Все більше складається враження, що лінія фронту переміщується в повітря", – зазначив представник ООН.

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Шмале додав, що ситуація створює додаткове фінансове навантаження. Йдеться не лише про вартість знищених вантажів, а й про витрати на захист персоналу та гуманітарної інфраструктури.

За його словами, ці витрати не були передбачені в бюджеті ООН на гуманітарну допомогу Україні, який на 2026 рік становить 2,3 млрд доларів.

Раніше в ООН попередили про найважчу зиму для України від початку повномасштабної війни. Через російські удари по енергетиці люди можуть залишитися без світла, опалення та води, що за низьких температур може спричинити гуманітарну катастрофу.

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