ООН закликала до припинення вогню в Україні для початку мирних домовленостей

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна Росії проти України триває без перспектив швидкого завершення, тому необхідне негайне припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві напередодні відкриття Тижня високого рівня 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

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Гутерріш закликав до припинення вогню

За словами генсека ООН, повномасштабна війна Росії проти України вступила у п’ятий рік. Він зазначив, що бойові дії спричиняють великі страждання цивільного населення та мають глобальні наслідки.

"Ми вступили у п’ятий рік повномасштабного російського вторгнення в Україну, з величезними стражданнями цивільного населення, каскадними глобальними наслідками – і кінця цьому не видно", – заявив Гутерріш.

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Генеральний секретар ООН наголосив, що припинення вогню має відповідати Статуту ООН, міжнародному праву та відповідним резолюціям Організації.

На його думку, це необхідно для створення умов для подальших домовленостей.

Гутерріш також заявив про готовність долучитися до можливого переговорного процесу за участю представників США, України та Росії на майданчику ООН.

"Я був би радий це зробити, якщо це можливо", – сказав він.

Генсек висловив стурбованість через продовження бойових дій та страждання мирних жителів в Україні й Росії.

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Війна впливає на продовольство та енергетику

Гутерріш звернув увагу на наслідки війни для продовольчої безпеки, а також постачання добрив та енергоносіїв у світі.

За його словами, ситуацію ускладнює блокада в Чорному морі, яка додається до кризи на Близькому Сході.

Генеральний секретар ООН наголосив на важливості пошуку шляхів для безпечного продовження експорту української та російської продукції.

Йдеться, зокрема, про продовольство, добрива та енергію.

Раніше повідомлялося, що команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа на Генасамблеї ООН.

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