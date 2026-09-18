США вийшли з Ради ООН з прав людини через "антиамериканську риторику", - Держдепартамент

Держдепартамент США заперечує висновки звіту ООН про ймовірні воєнні злочини в Ірані, зокрема удари по початковій школі в Мінабі та спортивному центрі в Ламерді. Вашингтон нагадав, чому вийшов з Ради ООН рік тому.

Про це пишуть ABC News, а також свідчить звіт ООН, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що встановили розслідувачі ООН

У документі йдеться про удар по початковій школі в місті Мінаб, який, за версією розслідувачів, був не простою недбалістю, а відверто необачним кроком з усвідомленням ризиків для цивільних — тоді загинули понад 150 людей, зокрема приблизно 120 школярів.

У звіті ООН також засудили удар по спортивному центру в Ламерді та визнали його воєнним злочином — тоді загинули 22 людини. Центральне командування США тоді заявляло, що американські війська не завдавали жодних ударів по місту Ламерд того дня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вашингтон дозволив делегації Ірану приїхати на засідання Генасамблеї ООН

Реакція Держдепартаменту

Держдепартамент заперечує висновки звіту, підготовленого на замовлення ООН, у якому зазначено, що існують "обґрунтовані підстави вважати", що США вчинили воєнні злочини в Ірані, зокрема під час удару по школі в Мінабі.

"Адміністрація Трампа офіційно вийшла зі складу Ради ООН з прав людини через постійну нездатність Ради дотримуватися власних "цінностей", оскільки вона поширює антиамериканську риторику та антисемітизм, водночас йдучи на поступки репресивним режимам, тим самим зневажаючи ті самі "права", які, як вона стверджує, захищає", — заявив представник Держдепартаменту, додавши, що Вашингтон "не надає довіри" висновкам цього звіту.

Читайте також: ООН закликала до припинення вогню в Україні для початку мирних домовленостей

Про репресії з боку Ірану

Водночас у доповіді місії ООН зазначається, що іранська влада теж причетна до злочинів проти людяності — йдеться про жорстокі репресії проти власного населення, де реальна кількість жертв значно перевищує офіційні дані (3038 загиблих, 25000 поранених).

За даними доповіді, силовики масово розстрілювали натовпи в усіх 31 провінції, унаслідок чого загинула щонайменше 221 дитина, а тисячі демонстрантів зазнали важких поранень. Режим застосовував п'ятимісячне блокування інтернету, свавільні арешти, катування та напади на медичні заклади, приховував тіла загиблих і вимагав викуп у їхніх родин.

Нині Тегеран посилив хвилю страт: з березня по серпень 2026 року вже стратили щонайменше 29 людей, а ще понад 70 опинилися під загрозою смертної кари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США закликав американців не їхати в Україну