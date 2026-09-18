Зеленский и Вучич обсудили европейскую интеграцию Украины и Сербии, а также российские удары. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем на Карпатском саммите.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Благодарен за то, что Сербия присоединилась к этому формату. Важно развивать его так, чтобы каждое государство региона находило для себя нужные экономические и безопасности возможности. Делаем для этого все, и сегодня вместе с другими лидерами еще примем участие в первом Карпатском бизнес-форуме", - говорится в сообщении.
О чем говорили
Зеленский отметил, что с Вучичем обсудили договоренности, достигнутые во время его визита в Белград.
"Подробно – и о европейской интеграции Украины и Сербии, и о ситуации с российскими ударами. Продолжим наш двусторонний диалог", – добавил президент.
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