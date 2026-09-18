Зеленський і Вучич обговорили європейську інтеграцію України та Сербії та російські удари. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сербії Александром Вучичем на Карпатському саміті.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Вдячний за те, що Сербія долучилася до цього формату. Важливо розвивати його так, щоб кожна держава регіону знаходила для себе потрібні економічні та безпекові можливості. Робимо для цього все, і сьогодні разом з іншими лідерами ще візьмемо участь у першому Карпатському бізнес-форумі", - йдеться в повідомленні.

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Про що говорили

Зеленський зазначив, що обговорили з Вучичем домовленості, досягнуті під час його візиту до Белграда.

"Детально – і про європейську інтеграцію України та Сербії, ситуацію з російськими ударами. Продовжимо наш двосторонній діалог", - додав президент.

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