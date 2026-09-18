Россияне атаковали Балаклею: два человека погибли и двое ранены

Сегодня, 18 сентября, российские войска нанесли удар по одному из микрорайонов города Балаклея в Харьковской области, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"К большому сожалению, у этой атаки страшные последствия. По предварительным данным, в результате обстрела погибли два человека. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также, по предварительным данным, двое человек получили ранения. Они находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте попадания возник пожар. В частных домовладениях повреждены крыши и остекление окон.

Смотрите также: Рашисты нанесли удар по поезду в Харьковской области: погиб мужчина, 8 пострадавших. ФОТОрепортаж

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

"Враг действует коварно, целенаправленно нанося удары по мирным жителям. У них нет ничего святого", - подчеркнул Карабанов.



Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги: "Услышали сирену - сразу направляйтесь в укрытие и оставайтесь там до отбоя. Берегите себя и своих близких".

Смотрите также: Россияне уничтожили "Эпицентр" в Харькове: есть пострадавшая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж