Россияне атаковали Балаклею: два человека погибли и двое ранены
Сегодня, 18 сентября, российские войска нанесли удар по одному из микрорайонов города Балаклея в Харьковской области, в результате чего погибли люди.
Об этом сообщил начальник ГВА Виталий Карабанов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"К большому сожалению, у этой атаки страшные последствия. По предварительным данным, в результате обстрела погибли два человека. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Также, по предварительным данным, двое человек получили ранения. Они находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На месте попадания возник пожар. В частных домовладениях повреждены крыши и остекление окон.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
"Враг действует коварно, целенаправленно нанося удары по мирным жителям. У них нет ничего святого", - подчеркнул Карабанов.
Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги: "Услышали сирену - сразу направляйтесь в укрытие и оставайтесь там до отбоя. Берегите себя и своих близких".
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