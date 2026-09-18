Росіяни атакували Балаклію: дві людини загинули і дві поранені
Сьогодні, 18 вересня, російські війська завдали удару по одному з мікрорайонів міста Балаклія на Харківщині, унаслідок чого загинули люди.
Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"На великий жаль, маємо страшні наслідки цієї атаки. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
Також, попередньо, двоє людей зазнали поранень. Вони перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна медична допомога.
На місці влучання виникла пожежа. В приватних домоволодіннях пошкоджено дахи та скління вікон.
Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги
"Ворог діє підступно, цілеспрямовано завдаючи ударів по мирних жителях. У них немає нічого святого", - наголосив Карабанов.
Мешканців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги: "Почули сирену - одразу прямуйте до укриття та залишайтеся там до відбою. Бережіть себе та своїх близьких".
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