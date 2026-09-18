Росіяни атакували Балаклію: дві людини загинули і дві поранені

Сьогодні, 18 вересня, російські війська завдали удару по одному з мікрорайонів міста Балаклія на Харківщині, унаслідок чого загинули люди.

Про це повідомив начальник МВА Віталій Карабанов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"На великий жаль, маємо страшні наслідки цієї атаки. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Також, попередньо, двоє людей зазнали поранень. Вони перебувають у лікарні, де їм надається вся необхідна медична допомога.

На місці влучання виникла пожежа. В приватних домоволодіннях пошкоджено дахи та скління вікон.

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Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги

"Ворог діє підступно, цілеспрямовано завдаючи ударів по мирних жителях. У них немає нічого святого", - наголосив Карабанов.



Мешканців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги: "Почули сирену - одразу прямуйте до укриття та залишайтеся там до відбою. Бережіть себе та своїх близьких".

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