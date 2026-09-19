Зеленский поблагодарил Трампа за подписание закона о санкциях против РФ: Мир наступает благодаря силе

Президент Владимир Зеленский приветствовал подписание главой США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций против России.

Об этом глава государства написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Благодарность США и дань памяти Линди Грэму

Зеленский напомнил, что инициатор этого закона, покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм последовательно отстаивал усиление давления на Россию.

"Когда Линдси Грэм был здесь, в Украине, он всегда говорил, как важно не ослаблять давление на Россию, ужесточать санкции и искать путь к миру. В частности, и в тех столицах, где принимают решения о закупке российской нефти, предоставлении России финансовых услуг и вовлечении российских компаний, связанных с Путиным и войной, в обычные деловые отношения в других странах. Сенатор Грэм ни на мгновение не сомневался, что у Америки достаточно сил для борьбы с диктаторами и достижения результатов, если действовать ПРАВИЛЬНО", — заявил президент.

Он выразил благодарность Дональду Трампу, сенаторам и членам Палаты представителей США за принятие документа и отметил, что лучшим почтением памяти Линдси Грэма станет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона.

"А лучшей наградой для всех, кто помогает нам оказывать давление на Россию ради прекращения войны, станет мир. Мир и устранение всех проблем и вызовов, которые принесла эта война. Мир наступает благодаря силе. Спокойствие приходит благодаря безопасности. А лучшей гарантией безопасности является решимость. Спасибо всем, кто решительно защищает жизнь! Спасибо всем, кто с Украиной! Америка, спасибо!", — написал Зеленский.

Напомним, что накануне 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о "адских санкциях" против России, который накануне одобрила Палата представителей Конгресса США.

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Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

В начале апреля 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России, который предусматривал введение 500%-ной пошлины на импорт товаров из стран, продолжающих закупать российскую нефть и другое сырье. Соавторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ).

10 июля 2026 года сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев сообщил о достижении договоренности с администрацией Белого дома относительно новой версии законопроекта о санкциях против РФ.

28 июля Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана. Документ поддержали 86 сенаторов.

7 августа законопроект о масштабных санкциях против РФ и Ирана поддержало подавляющее большинство Сената США. За его принятие проголосовали 86 сенаторов, против — лишь 11.

16 сентября Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против России имени покойного сенатора Линдси Грэма. За документ проголосовали 262 конгрессмена, против — 159.

Законопроект предусматривает существенное усиление санкционного давления на Россию. В частности, он предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоносители.

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