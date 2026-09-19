Зеленський подякував Трампу за підписання санкційного закону проти РФ: "Мир настає завдяки силі"

Президент Володимир Зеленський привітав підписання очільником США Дональдом Трампом закону про посилення санкцій проти Росії.

Про це глава держави написав у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Вдячність США та вшанування пам'яті Лінді Грема

Зеленський нагадав, що ініціатор цього закону, покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем послідовно відстоював посилення тиску на Росію.

"Коли Ліндсі Грем був тут, в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Зокрема, й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із Путіним та війною, до звичайних бізнесових відносин в інших країнах. Сенатор Грем ні на мить не сумнівався, що Америка має достатньо сили для боротьби з диктаторами та досягнення результатів, якщо діятиме ПРАВИЛЬНО", - заявив президент.

Він висловив вдячність Дональду Трампу, сенаторам та членам Палати представників США за ухвалення документа та зазначив, що найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі Грема буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону.

"А найкращою нагородою для всіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир. Мир і зняття всіх проблем та викликів, які принесла ця війна. Мир настає завдяки силі. Спокій приходить завдяки безпеці. А найкращою гарантією безпеки є рішучість. Дякую всім, хто рішуче захищає життя! Дякую всім, хто з Україною! Америко, дякую!", - написав Зеленський.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 вересня (за Києвом в ніч на суботу, 19 листопада) президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії, який напередодні схвалила Палата представників Конгресу США.

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Законопроєкт Ліндсі Грема про санкції проти Росії

На початку квітня 2025 року до Сенату США було внесено законопроєкт про нові санкції проти Росії, який передбачав запровадження 500% мита на імпорт товарів із країн, що продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Співавторами документа стали сенатори Ліндсі Грем (республіканець) і Річард Блюменталь (демократ).

10 липня 2026 року сенатор Ліндсі Грем під час візиту до Києва повідомив про досягнення домовленості з адміністрацією Білого дому щодо нової версії законопроєкту про санкції проти РФ.

28 липня Сенат США провів перше процедурне голосування щодо законопроєкту про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану. Документ підтримали 86 сенаторів.

7 серпня законопроєкт про масштабні санкції проти РФ та Ірану підтримала переважна більшість Сенату США. За його схвалення було віддано 86 голосів, проти — лише 11.

16 вересня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії імені покійного сенатора Ліндсі Грема. За документ проголосували 262 конгресмени, проти — 159.

Законопроєкт передбачає суттєве посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, він надає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% проти країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

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