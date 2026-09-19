ООН зафиксировала более 1000 случаев сексуального насилия в Украине

Управление ООН по правам человека зафиксировало 1004 случая сексуального насилия, связанного с войной в Украине, с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2026 года. В 89 % случаев ответственность возлагается на представителей российских властей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в тематическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованном 18 сентября.

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По данным ООН, 89% задокументированных случаев сексуального насилия были отнесены к действиям представителей российских властей, в частности военнослужащих, сотрудников пенитенциарной службы и ФСБ. Еще 11% случаев касались представителей украинских властей.

Доклад основан на конфиденциальных интервью с сотнями пострадавших и свидетелей, а также на судебных документах и официальных записях.

В то же время в ООН подчеркивают, что приведенные данные не являются полным учетом всех случаев сексуального насилия, поскольку это явление по-прежнему недостаточно широко освещается. Кроме того, Россия не предоставила Управлению ООН доступ к оккупированным территориям, местам содержания военнопленных и гражданских лиц в РФ.

Среди пострадавших - мужчины, женщины и дети

Большинство задокументированных пострадавших составляли мужчины, особенно те, кто находился в местах лишения свободы. В то же время сексуальному насилию подвергались также женщины и дети, преимущественно на оккупированных территориях Украины.

Самой юной задокументированной жертвой изнасилования стала четырехлетняя девочка, а самой пожилой — 82-летняя женщина. В обоих случаях ООН возложила ответственность на представителей российских властей.

Применяли изнасилования и электрический ток

Среди задокументированных нарушений — изнасилования, групповые изнасилования, попытки изнасилования, сексуальные посягательства, калечение половых органов, принудительное обнажение, угрозы сексуального насилия, избиения и поражение электрическим током.

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ООН отдельно отмечает, что применение электрического тока к половым органам с помощью советского полевого телефона "тапик" или электрошокера было распространенной формой сексуального насилия в отношении украинских военнопленных и удерживаемого медицинского персонала. По меньшей мере 155 пострадавших, или 27%, пережили такое насилие хотя бы один раз.

ООН также зафиксировала нарушения со стороны украинской стороны

Отдельно в отчете говорится о случаях сексуального насилия, ответственность за которые ООН возложила на украинские органы власти в отношении россиян и граждан третьих стран, находившихся в плену или под стражей.

Почти половину таких нарушений составляли угрозы сексуального насилия. Также в документе зафиксированы случаи принудительного обнажения, поражения электрическим током, избиения, сексуально унизительного обращения, два сексуальных посягательства и две попытки изнасилования.

В ООН отметили, что Украина приняла ряд мер для предотвращения таких нарушений, в частности посредством законодательных изменений, директив командования и сотрудничества с международными мониторинговыми механизмами. В то же время, по оценке ООН, меры по привлечению виновных к ответственности остаются ограниченными.

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