Санкционный закон Трампа еще больше изолирует Россию и сократит ресурсы для войны, - Сибига

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон Линдси О. Грэма усилит давление на Москву и сократит ресурсы, которые Россия использует для продолжения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

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"Поистине исторический день. Расчеты Кремля в очередной раз не оправдываются. Давление на Россию будет только усиливаться, а надежды Путина на ослабление международной поддержки Украины не оправдаются.

Подписание президентом Трампом закона Линдси О. Грэм "О санкциях против России и Ирана" усилит давление на Россию и тех, кто способствует ее войне против Украины. Это еще больше изолирует агрессора и сократит ресурсы, питающие его войну", — говорится в посте.

Глава МИД также обратил внимание на двухпартийную поддержку закона в обеих палатах Конгресса США. И добавил, что принятие документа является сигналом для России о дальнейшем усилении санкционного давления.

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Министр также выразил убеждение, что расчеты Кремля на ослабление международной поддержки Украины не оправдаются.

Сибига призвал партнеров усиливать давление на Москву

Глава МИД поблагодарил США за поддержку Украины и отдельно отметил вклад покойного сенатора Линдси Грэма, в честь которого назван закон.

Сибига призвал Европейский Союз и другие страны "Группы семи" продолжать санкционное давление на Россию.

По его словам, международные меры против Москвы должны быть скоординированными, чтобы побудить Россию прекратить войну против Украины.

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