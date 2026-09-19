Санкційний закон Трампа ще більше ізолює Росію та скоротить ресурси для війни, - Сибіга

Підписаний президентом США Дональдом Трампом закон Ліндсі О. Грема посилить тиск на Москву та скоротить ресурси, які Росія використовує для продовження війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

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"Справді історичний день. Розрахунки Кремля вкотре не виправдовуються. Тиск на Росію лише посилюватиметься, а надії Путіна на ослаблення міжнародної підтримки України не виправдаються.

Підписання президентом Трампом закону Ліндсі О. Грем "Про санкції проти Росії та Ірану" посилить тиск на Росію та тих, хто сприяє її війні проти України. Це ще більше ізолює агресора та зменшить ресурси, що живлять його війну", - йдеться в дописі.

Глава МЗС також звернув увагу на двопартійну підтримку закону в обох палатах Конгресу США. Та додав, що ухвалення документа є сигналом для Росії щодо подальшого посилення санкційного тиску.

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Міністр також висловив переконання, що розрахунки Кремля на послаблення міжнародної підтримки України не справдяться.

Сибіга закликав партнерів посилювати тиск на Москву

Глава МЗС подякував США за підтримку України та окремо відзначив внесок покійного сенатора Ліндсі Грема, на честь якого названо закон.

Сибіга закликав Європейський Союз та інші країни "Групи семи" продовжувати санкційний тиск на Росію.

За його словами, міжнародні заходи проти Москви мають бути скоординованими, щоб спонукати Росію припинити війну проти України.

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