ВР пошла на 26-дневный перерыв на фоне проблем с международными обязательствами и финкризиса, - Железняк

Верховная Рада с 17 сентября по 13 октября не будет проводить пленарных заседаний. Перерыв продлится 26 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале.

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Он обратил внимание, что парламент приостановил работу на фоне серьезных проблем с голосованием по международным обязательствам.

"На фоне:

огромных проблем с выполнением международных обязательств;

в результате финансового кризиса, который уже привел к отсрочке капитальных расходов, в число которых входят строительство и ремонт инфраструктурных объектов — больниц, школ, укрытий — до декабря (то есть они не будут профинансированы).

Рада снова ушла на большой перерыв в пленарных заседаниях)))) Почти на месяц, а именно на 26 дней с 17 сентября по 13 октября", — говорится в сообщении.

Реагирует ли президент?

Нардеп Железняк также задал вопрос, отреагирует ли на ситуацию президент Владимир Зеленский.

По словам парламентария, глава государства в настоящее время принимает участие в мероприятиях в рамках Карпатского саммита и Карпатского экономического форума. 18 сентября Зеленский действительно принял участие в первом заседании Карпатского саммита и выступил перед участниками экономического форума.

Железняк также отметил, что после мероприятий в Карпатах президент должен отправиться в командировку в США.

Что этому предшествовало?

Заседание Верховной Рады отменили без предупреждения, поскольку часть чиновников уехала в Буковель на Карпатский саммит.

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