ВР пошла на 26-дневный перерыв на фоне проблем с международными обязательствами и финкризиса, - Железняк
Верховная Рада с 17 сентября по 13 октября не будет проводить пленарных заседаний. Перерыв продлится 26 дней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале.
Он обратил внимание, что парламент приостановил работу на фоне серьезных проблем с голосованием по международным обязательствам.
"На фоне:
- огромных проблем с выполнением международных обязательств;
- в результате финансового кризиса, который уже привел к отсрочке капитальных расходов, в число которых входят строительство и ремонт инфраструктурных объектов — больниц, школ, укрытий — до декабря (то есть они не будут профинансированы).
Рада снова ушла на большой перерыв в пленарных заседаниях)))) Почти на месяц, а именно на 26 дней с 17 сентября по 13 октября", — говорится в сообщении.
Реагирует ли президент?
Нардеп Железняк также задал вопрос, отреагирует ли на ситуацию президент Владимир Зеленский.
По словам парламентария, глава государства в настоящее время принимает участие в мероприятиях в рамках Карпатского саммита и Карпатского экономического форума. 18 сентября Зеленский действительно принял участие в первом заседании Карпатского саммита и выступил перед участниками экономического форума.
Железняк также отметил, что после мероприятий в Карпатах президент должен отправиться в командировку в США.
Что этому предшествовало?
Заседание Верховной Рады отменили без предупреждения, поскольку часть чиновников уехала в Буковель на Карпатский саммит.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль