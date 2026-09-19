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Новости Заседание Верховной Рады
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ВР пошла на 26-дневный перерыв на фоне проблем с международными обязательствами и финкризиса, - Железняк

Верховная Рада ушла на 26-дневный перерыв в пленарных заседаниях

Верховная Рада с 17 сентября по 13 октября не будет проводить пленарных заседаний. Перерыв продлится 26 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале.

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Он обратил внимание, что парламент приостановил работу на фоне серьезных проблем с голосованием по международным обязательствам.

"На фоне: 

  • огромных проблем с выполнением международных обязательств;
  • в результате финансового кризиса, который уже привел к отсрочке капитальных расходов, в число которых входят строительство и ремонт инфраструктурных объектов — больниц, школ, укрытий — до декабря (то есть они не будут профинансированы).

Рада снова ушла на большой перерыв в пленарных заседаниях)))) Почти на месяц, а именно на 26 дней с 17 сентября по 13 октября", — говорится в сообщении.

Реагирует ли президент?

Нардеп Железняк также задал вопрос, отреагирует ли на ситуацию президент Владимир Зеленский.

По словам парламентария, глава государства в настоящее время принимает участие в мероприятиях в рамках Карпатского саммита и Карпатского экономического форума. 18 сентября Зеленский действительно принял участие в первом заседании Карпатского саммита и выступил перед участниками экономического форума.

Железняк также отметил, что после мероприятий в Карпатах президент должен отправиться в командировку в США.

Что этому предшествовало?

Заседание Верховной Рады отменили без предупреждения, поскольку часть чиновников уехала в Буковель на Карпатский саммит.

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Автор: 

ВР (28417) Железняк Ярослав (665)
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Топ комментарии
+28
І це під час війни. Це як водій, або льотчик пішов би спати під час рейсу. Обділені розумом на свою дупу обрали альтернативно обдарованих, яким абсолютно по×уй на країну.
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19.09.2026 11:04 Ответить
+18
А можна всю цю шелупонь повбивати на тлі 26денної перерви?🤔
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19.09.2026 10:58 Ответить
+8
це ще не дно. воно попереду
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19.09.2026 11:00 Ответить

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