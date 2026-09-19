ВР пішла на 26-денну перерву на тлі проблем із міжнародними зобов’язаннями та фінкризи, - Железняк

Верховна Рада з 17 вересня до 13 жовтня не проводитиме пленарних засідань. Перерва триватиме 26 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив у телеграм-каналі.

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Він звернув увагу, що парламент зупинив роботу на фоні серйозних проблем із голосуванням міжнародних зобов'язань.

"На фоні:

величезних проблем по голосуванню міжнародних зобовʼязань;

як результат фінансової кризи, яка вже призвела до відтермінування видатків на капітальних видатків входять будівництва та ремонти інфраструктурних об’єктів - лікарень, шкіл, укриттів до грудня (тобто не будуть профінансовані).

Рада знову пішла на велику перерву пленарних засідань)))) Майже на місяць, а саме на 26 днів з 17 вересня до 13 жовтня", - йдеться в дописі.

Чи відреагує президент?

Нардеп Железняк також поставив питання, чи відреагує на ситуацію президент Володимир Зеленський.

За словами парламентаря, глава держави наразі бере участь у заходах у межах Карпатського саміту та Карпатського економічного форуму. 18 вересня Зеленський справді взяв участь у першому засіданні Карпатського саміту та звернувся до учасників економічного форуму.

Железняк також зазначив, що після заходів у Карпатах президент має вирушити у відрядження до США.

Що передувало?

Засідання Верховної Ради скасували без попередження, оскільки частина урядовців поїхала до Буковеля на Карпатський саміт.

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