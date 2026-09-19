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Новини Засідання Верховної Ради
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ВР пішла на 26-денну перерву на тлі проблем із міжнародними зобов’язаннями та фінкризи, - Железняк

Верховна Рада пішла на 26-денну перерву в пленарних засіданнях

Верховна Рада з 17 вересня до 13 жовтня не проводитиме пленарних засідань. Перерва триватиме 26 днів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив у телеграм-каналі.

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Він звернув увагу, що парламент зупинив роботу на фоні серйозних проблем із голосуванням міжнародних зобов'язань.

"На фоні: 

  • величезних проблем по голосуванню міжнародних зобовʼязань;
  • як результат фінансової кризи, яка вже призвела до відтермінування видатків на капітальних видатків входять будівництва та ремонти інфраструктурних об’єктів - лікарень, шкіл, укриттів до грудня (тобто не будуть профінансовані).

Рада знову пішла на велику перерву пленарних засідань)))) Майже на місяць, а саме на 26 днів з 17 вересня до 13 жовтня", - йдеться в дописі.

Чи відреагує президент?

Нардеп Железняк також поставив питання, чи відреагує на ситуацію президент Володимир Зеленський.

За словами парламентаря, глава держави наразі бере участь у заходах у межах Карпатського саміту та Карпатського економічного форуму. 18 вересня Зеленський справді взяв участь у першому засіданні Карпатського саміту та звернувся до учасників економічного форуму.

Железняк також зазначив, що після заходів у Карпатах президент має вирушити у відрядження до США.

Що передувало?

Засідання Верховної Ради скасували без попередження, оскільки частина урядовців поїхала до Буковеля на Карпатський саміт.

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Автор: 

ВР (11651) Железняк Ярослав (742)
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Топ коментарі
+17
І це під час війни. Це як водій, або льотчик пішов би спати під час рейсу. Обділені розумом на свою дупу обрали альтернативно обдарованих, яким абсолютно по×уй на країну.
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19.09.2026 11:04 Відповісти
+12
А можна всю цю шелупонь повбивати на тлі 26денної перерви?🤔
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19.09.2026 10:58 Відповісти
+5
От падлюки ! ЦАР с закордонів та Форумів не вилазить, про країну весь час думає і працює, а ці гуляють! ГАНЬБА СлугамТогоНароду!
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19.09.2026 11:05 Відповісти

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