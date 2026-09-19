ВР пішла на 26-денну перерву на тлі проблем із міжнародними зобов’язаннями та фінкризи, - Железняк
Верховна Рада з 17 вересня до 13 жовтня не проводитиме пленарних засідань. Перерва триватиме 26 днів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив у телеграм-каналі.
Він звернув увагу, що парламент зупинив роботу на фоні серйозних проблем із голосуванням міжнародних зобов'язань.
"На фоні:
- величезних проблем по голосуванню міжнародних зобовʼязань;
- як результат фінансової кризи, яка вже призвела до відтермінування видатків на капітальних видатків входять будівництва та ремонти інфраструктурних об’єктів - лікарень, шкіл, укриттів до грудня (тобто не будуть профінансовані).
Рада знову пішла на велику перерву пленарних засідань)))) Майже на місяць, а саме на 26 днів з 17 вересня до 13 жовтня", - йдеться в дописі.
Чи відреагує президент?
Нардеп Железняк також поставив питання, чи відреагує на ситуацію президент Володимир Зеленський.
За словами парламентаря, глава держави наразі бере участь у заходах у межах Карпатського саміту та Карпатського економічного форуму. 18 вересня Зеленський справді взяв участь у першому засіданні Карпатського саміту та звернувся до учасників економічного форуму.
Железняк також зазначив, що після заходів у Карпатах президент має вирушити у відрядження до США.
Що передувало?
Засідання Верховної Ради скасували без попередження, оскільки частина урядовців поїхала до Буковеля на Карпатський саміт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль