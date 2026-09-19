США предупредили союзников о задержках поставок ракет до пяти лет, - Bloomberg

США предупредили союзников, что поставки некоторых ключевых видов вооружения могут задерживаться на срок до пяти лет. Причиной называют дефицит ракет и необходимость пополнения американских запасов после масштабного использования боеприпасов во время войны с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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По информации издания, несколько европейских государств уже столкнулись с возможным переносом сроков поставок ракетных систем и средств противовоздушной обороны.

В частности, Германия обращалась к Вашингтону с просьбой ускорить поставки крылатых ракет большой дальности Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon.

В то же время американские чиновники заявили, что из-за истощения запасов выполнение некоторых заказов может затянуться на годы.

По данным Bloomberg, с задержками также могут столкнуться восточноевропейские страны, которые зависят от американских систем вооружения.

Задержки могут повлиять на поставки Patriot в Украину

Ситуация с запасами американских ракет напрямую касается Украины, которая обращается к США с просьбой о дополнительных ракетах-перехватчиках для систем Patriot.

Необходимость для Соединенных Штатов в первую очередь пополнять собственные запасы может затруднить быстрое увеличение поставок таких боеприпасов в Украину.

Вопрос укрепления украинной противовоздушной обороны должен обсуждаться в ходе встреч европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе.

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Ранее Трамп заявлял о возможности передачи Украине менее современной версии Patriot или производства этих систем европейскими странами по американским лицензиям.

США пытаются восстановить запасы вооружения

По оценкам, во время войны с Ираном США использовали значительную часть запасов современных ракет-перехватчиков Patriot, а также часть запасов Tomahawk и систем THAAD.

Ранее Bloomberg сообщал, что дефицит перехватчиков противоракетной обороны стал одним из ключевых ограничений для США и их союзников. Вашингтон заключил соглашения, направленные на увеличение производства, в частности PAC-3, THAAD, SM-6 и SM-3.

Оборонная промышленность США также наращивает производство компонентов для ракет. В частности, Lockheed Martin планирует существенно увеличить выпуск перехватчиков PAC-3 MSE. Bloomberg сообщал, что американская промышленность работает над наращиванием производства PAC-3 до около 2000 единиц в год против примерно 620 в 2025 году.

В то же время точные сроки восстановления американских запасов и выполнения конкретных заказов союзников зависят от производственных возможностей и приоритетов Пентагона.

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