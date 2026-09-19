РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12257 посетителей онлайн
Новости Закупка оружия в США
1 049 23

США предупредили союзников о задержках поставок ракет до пяти лет, - Bloomberg

Дефицит ракет в США может задержать поставки союзникам на годы

США предупредили союзников, что поставки некоторых ключевых видов вооружения могут задерживаться на срок до пяти лет. Причиной называют дефицит ракет и необходимость пополнения американских запасов после масштабного использования боеприпасов во время войны с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации издания, несколько европейских государств уже столкнулись с возможным переносом сроков поставок ракетных систем и средств противовоздушной обороны.

В частности, Германия обращалась к Вашингтону с просьбой ускорить поставки крылатых ракет большой дальности Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon.

В то же время американские чиновники заявили, что из-за истощения запасов выполнение некоторых заказов может затянуться на годы.

По данным Bloomberg, с задержками также могут столкнуться восточноевропейские страны, которые зависят от американских систем вооружения.

Задержки могут повлиять на поставки Patriot в Украину

Ситуация с запасами американских ракет напрямую касается Украины, которая обращается к США с просьбой о дополнительных ракетах-перехватчиках для систем Patriot.

Необходимость для Соединенных Штатов в первую очередь пополнять собственные запасы может затруднить быстрое увеличение поставок таких боеприпасов в Украину.

Вопрос укрепления украинной противовоздушной обороны должен обсуждаться в ходе встреч европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция требует ограничить закупку Украиной оружия за пределами Европы за счет средств кредита ЕС, - Euronews

Ранее Трамп заявлял о возможности передачи Украине менее современной версии Patriot или производства этих систем европейскими странами по американским лицензиям.

США пытаются восстановить запасы вооружения

По оценкам, во время войны с Ираном США использовали значительную часть запасов современных ракет-перехватчиков Patriot, а также часть запасов Tomahawk и систем THAAD.

Ранее Bloomberg сообщал, что дефицит перехватчиков противоракетной обороны стал одним из ключевых ограничений для США и их союзников. Вашингтон заключил соглашения, направленные на увеличение производства, в частности PAC-3, THAAD, SM-6 и SM-3.

Оборонная промышленность США также наращивает производство компонентов для ракет. В частности, Lockheed Martin планирует существенно увеличить выпуск перехватчиков PAC-3 MSE. Bloomberg сообщал, что американская промышленность работает над наращиванием производства PAC-3 до около 2000 единиц в год против примерно 620 в 2025 году.

В то же время точные сроки восстановления американских запасов и выполнения конкретных заказов союзников зависят от производственных возможностей и приоритетов Пентагона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет для Patriot из Германии, - Госдеп

Автор: 

Германия (7885) США (30498) Трамп Дональд (8197) Patriot (597) Томагавк (84)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Своє виробництво треба мати, але у кожній країні є свої віслюки, що бачать мир і гроші в очку ×уйла.
показать весь комментарий
19.09.2026 11:14 Ответить
+2
Не зображуй дурачка. Напад ***** на Європу це порятунок для України.
показать весь комментарий
19.09.2026 11:58 Ответить
+1
агент "краснов" по вказівці куйла "спалив" стратегічно важливий американський запас ракет у війні з Іраном.що ці ракети не були задіяні у війні в Україні при тому.він не досягнув ніякої корисної цілі ані для США НІ ДЛЯ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ.ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ОЧЕВИДНОЇ ДОПОМОГИ РАШИСТУ
показать весь комментарий
19.09.2026 11:16 Ответить

Загрузка...

 
 