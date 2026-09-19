США попередили союзників про затримки поставок ракет до п’яти років, - Bloomberg

США попередили союзників, що поставки деяких ключових видів озброєння можуть затримуватися на термін до п’яти років. Причиною називають дефіцит ракет і необхідність поповнення американських запасів після масштабного використання боєприпасів під час війни з Іраном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

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За інформацією видання, кілька європейських держав уже зіткнулися з можливим перенесенням термінів постачання ракетних систем і засобів протиповітряної оборони.

Зокрема, Німеччина зверталася до Вашингтона щодо прискорення постачання крилатих ракет великої дальності Tomahawk та наземних пускових установок Typhon.

Водночас американські чиновники заявили, що через виснаження запасів виконання деяких замовлень може затягнутися на роки.

За даними Bloomberg, із затримками також можуть зіткнутися східноєвропейські країни, які залежать від американських систем озброєння.

Затримки можуть вплинути на постачання Patriot Україні

Ситуація із запасами американських ракет безпосередньо стосується України, яка звертається до США щодо додаткових ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Необхідність Сполучених Штатів насамперед поповнювати власні запаси може ускладнити швидке збільшення поставок таких боєприпасів Україні.

Питання посилення української протиповітряної оборони має обговорюватися під час зустрічей європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку наступного тижня.

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Раніше Трамп заявляв про можливість передання Україні менш сучасної версії Patriot або виробництва цих систем європейськими країнами за американськими ліцензіями.

США намагаються відновити запаси озброєння

За оцінками, під час війни з Іраном США використали значну частину запасів сучасних ракет-перехоплювачів Patriot, а також частину запасів Tomahawk і систем THAAD.

Раніше Bloomberg повідомляв, що дефіцит перехоплювачів протиракетної оборони став одним із ключових обмежень для США та їхніх союзників. Вашингтон уклав угоди, спрямовані на збільшення виробництва, зокрема PAC-3, THAAD, SM-6 та SM-3.

Оборонна промисловість США також нарощує виробництво компонентів для ракет. Зокрема, Lockheed Martin планує істотно збільшити випуск перехоплювачів PAC-3 MSE. Bloomberg повідомляв, що американська промисловість працює над нарощуванням виробництва PAC-3 до близько 2000 одиниць на рік проти приблизно 620 у 2025 році.

Водночас точні терміни відновлення американських запасів та виконання конкретних замовлень союзників залежать від виробничих можливостей і пріоритетів Пентагону.

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