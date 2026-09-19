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Новости Стрельба в Василькове
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В Василькове мужчина устроил стрельбу возле детской площадки: двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Василькове мужчина открыл стрельбу по двум гражданам

В Киевской области 32-летний мужчина во время конфликта возле детской площадки произвел не менее десяти выстрелов в сторону двух граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

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Инцидент произошел в городе Васильков возле одной из детских площадок.

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Мужчина произвел не менее 10 выстрелов в сторону двух граждан

  • Правоохранители установили, что в вечернее время к компании людей подошел неизвестный мужчина, сделал замечание и начал высказываться нецензурной бранью в адрес двух граждан.
  • Впоследствии один из мужчин попытался приблизиться к фигуранту, однако тот нанес оппоненту два удара кулаком в лицо.
  • Сразу после этого нападавший достал из наплечной сумки устройство для отстрела резиновых пуль и произвел из него не менее десяти выстрелов в сторону обоих граждан.

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Двое мужчин получили непроникающие огнестрельные ранения

В результате инцидента двое пострадавших в возрасте 42 и 30 лет с непроникающими огнестрельными ранениями были доставлены в медицинское учреждение.

В Василькове мужчина открыл стрельбу по двум гражданам

Жителю Василькова сообщили о подозрении

Полицейские оперативно установили личность преступника. Им оказался 32-летний местный житель. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили о подозрении задержанному (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В Василькове мужчина открыл стрельбу по двум гражданам

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Автор: 

Киевская область (5111) стрельба (3493) Васильков (181) Обуховский район (69)
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Топ комментарии
+15
підійшов невідомий чоловік, зробив зауваження

афігєть!!!
тобто, бухаючому бидлу не можна робити зауваження?
а, коли один з бухаючих агресує, не бий у відповідь, а підставляй іншу щоку?
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19.09.2026 14:27 Ответить
+11
А яке зауваження зробив злодій?? І що значить "намагався наблизитися"?? В обличчя надавати за зауваження??Може пили "потерпіли" горілку та горланили кацапські пісні?? А поранення "не проникаючі" це синці??? Але який "показник" праці для поліції та кореспондента!!
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19.09.2026 14:31 Ответить
+7
ТЦК провтикало - такий штурмовик пропав
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19.09.2026 14:25 Ответить

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