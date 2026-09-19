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В Василькове мужчина устроил стрельбу возле детской площадки: двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киевской области 32-летний мужчина во время конфликта возле детской площадки произвел не менее десяти выстрелов в сторону двух граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.
Инцидент произошел в городе Васильков возле одной из детских площадок.
Мужчина произвел не менее 10 выстрелов в сторону двух граждан
- Правоохранители установили, что в вечернее время к компании людей подошел неизвестный мужчина, сделал замечание и начал высказываться нецензурной бранью в адрес двух граждан.
- Впоследствии один из мужчин попытался приблизиться к фигуранту, однако тот нанес оппоненту два удара кулаком в лицо.
- Сразу после этого нападавший достал из наплечной сумки устройство для отстрела резиновых пуль и произвел из него не менее десяти выстрелов в сторону обоих граждан.
Двое мужчин получили непроникающие огнестрельные ранения
В результате инцидента двое пострадавших в возрасте 42 и 30 лет с непроникающими огнестрельными ранениями были доставлены в медицинское учреждение.
Жителю Василькова сообщили о подозрении
Полицейские оперативно установили личность преступника. Им оказался 32-летний местный житель. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили о подозрении задержанному (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
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афігєть!!!
тобто, бухаючому бидлу не можна робити зауваження?
а, коли один з бухаючих агресує, не бий у відповідь, а підставляй іншу щоку?