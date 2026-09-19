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Новини Стрілянина у Василькові
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У Василькові чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика: двоє поранених. ФОТОрепортаж

У Василькові чоловік відкрив стрілянину по двох громадянах

У Київській області 32-річний чоловік під час конфлікту біля дитячого майданчика здійснив щонайменше десять пострілів у бік двох громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Київщини.

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Подія сталася у місті Васильків поблизу одного з дитячих майданчиків.

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Чоловік здійснив щонайменше 10 пострілів у бік двох громадян

  • Правоохоронці встановили, що у вечірній час до компанії людей підійшов невідомий чоловік, зробив зауваження та почав висловлюватися нецензурною лайкою в бік двох громадян.
  • Надалі, один з чоловіків хотів наблизитися до фігуранта, однак останній завдав опоненту два удари кулаком в обличчя.
  • Одразу після цього нападник дістав з наплічної сумки пристрій для відстрілу гумових куль та здійснив із нього щонайменше десять пострілів у бік обох громадян.

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Двоє чоловіків дістали непроникаючі вогнепальні поранення

Внаслідок події двох потерпілих віком 42 та 30 років із непроникаючими вогнепальними пораненнями доставили до медичного закладу.

У Василькові чоловік відкрив стрілянину по двох громадянах

Мешканцю Василькова повідомили про підозру

Поліцейські оперативно встановили особу кривдника. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили про підозру затриманому (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

У Василькові чоловік відкрив стрілянину по двох громадянах

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Автор: 

Київська область (4783) стрілянина (2016) Васильків (75) Обухівський район (69)
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Топ коментарі
+9
підійшов невідомий чоловік, зробив зауваження

афігєть!!!
тобто, бухаючому бидлу не можна робити зауваження?
а, коли один з бухаючих агресує, не бий у відповідь, а підставляй іншу щоку?
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19.09.2026 14:27 Відповісти
+6
А яке зауваження зробив злодій?? І що значить "намагався наблизитися"?? В обличчя надавати за зауваження??Може пили "потерпіли" горілку та горланили кацапські пісні?? А поранення "не проникаючі" це синці??? Але який "показник" праці для поліції та кореспондента!!
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19.09.2026 14:31 Відповісти
+5
ТЦК провтикало - такий штурмовик пропав
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19.09.2026 14:25 Відповісти

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