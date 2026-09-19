У Василькові чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика: двоє поранених. ФОТОрепортаж

У Київській області 32-річний чоловік під час конфлікту біля дитячого майданчика здійснив щонайменше десять пострілів у бік двох громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Київщини.

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Подія сталася у місті Васильків поблизу одного з дитячих майданчиків.

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Чоловік здійснив щонайменше 10 пострілів у бік двох громадян

Правоохоронці встановили, що у вечірній час до компанії людей підійшов невідомий чоловік, зробив зауваження та почав висловлюватися нецензурною лайкою в бік двох громадян.

Надалі, один з чоловіків хотів наблизитися до фігуранта, однак останній завдав опоненту два удари кулаком в обличчя.

Одразу після цього нападник дістав з наплічної сумки пристрій для відстрілу гумових куль та здійснив із нього щонайменше десять пострілів у бік обох громадян.

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Двоє чоловіків дістали непроникаючі вогнепальні поранення

Внаслідок події двох потерпілих віком 42 та 30 років із непроникаючими вогнепальними пораненнями доставили до медичного закладу.

Мешканцю Василькова повідомили про підозру

Поліцейські оперативно встановили особу кривдника. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили про підозру затриманому (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

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