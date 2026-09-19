Почти ежедневно дроны фиксируются вблизи военных баз Великобритании, - The Independent
Неизвестные дроны почти ежедневно фиксируются вблизи британских военных баз, что делает Великобританию уязвимой перед лицом растущих угроз со стороны России и Ирана.
Об этом пишет The Independent, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По данным, полученным изданием, за год, до августа 2026 года, на объектах Министерства обороны или вблизи них было зафиксировано около 340 инцидентов, связанных с дронами. В 2025 году было зарегистрировано 250 инцидентов — вдвое больше, чем 126, зафиксированных годом ранее.
Эксперты предупреждают, что этот тревожный рост свидетельствует об ужасающем отсутствии мер безопасности со стороны правительства и его неготовности противостоять враждебным угрозам в период интенсивной эскалации со стороны российского диктатора Владимира Путина, а также агрессии со стороны Ирана.
Кто ответственен
Отмечается, что Министерство обороны не предоставило подробностей о том, кто может стоять за этими угрозами, но эксперты утверждают, что очевидными виновниками являются враждебные субъекты, действующие в интересах Москвы или Тегерана. Эти впечатляющие цифры, полученные на основании законов о свободе информации, появились после того, как Польша предупредила, что Путин планирует атаку дронов на страну НАТО.
Бывший министр обороны от Консервативной партии и бывший капитан армии Тобиас Элвуд заявил, что резкий рост числа выявленных случаев использования беспилотников в Великобритании свидетельствует о том, что британских военных рассматривают "как цель", и добавил, что правительство не обращает внимания на такие угрозы.
Он добавил: "Здесь, в Великобритании, мы ничего не делаем для защиты нашей критически важной национальной инфраструктуры, а также военных баз".
"Пока это лишь неуправляемые дроны, и они пассивны, но не нужно много, чтобы придать им кинетическую составляющую и сделать их смертоносными. Все это свидетельствует о том, что мы вообще не воспринимаем всерьез рост уровня угрозы, с которым борются наши европейские коллеги", — сказал Элвуд.
Элвуд заявил, что Россия и Иран "на 100 процентов" ответственны за многие из этих инцидентов.
Что говорят в Министерстве обороны Великобритании
В то же время Министерство обороны Великобритании заявило, что рост количества зафиксированных инцидентов свидетельствует об усовершенствовании системы отчетности, улучшении технологий обнаружения беспилотников и повышении осведомленности военнослужащих.
Министр по делам вооруженных сил Луиза Сендер-Джонс заявила The Independent, что правительство "чрезвычайно серьезно относится к угрозе, которую представляют вражеские дроны для объектов обороны". По ее словам, власти инвестируют в системы противодействия дронам и предоставляют военнослужащим новые полномочия по обезвреживанию беспилотников, угрожающих объектам обороны.
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