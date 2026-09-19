Почти ежедневно дроны фиксируются вблизи военных баз Великобритании, - The Independent

Неизвестные дроны почти ежедневно фиксируются вблизи британских военных баз, что делает Великобританию уязвимой перед лицом растущих угроз со стороны России и Ирана.

Об этом пишет The Independent, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По данным, полученным изданием, за год, до августа 2026 года, на объектах Министерства обороны или вблизи них было зафиксировано около 340 инцидентов, связанных с дронами. В 2025 году было зарегистрировано 250 инцидентов — вдвое больше, чем 126, зафиксированных годом ранее.

Эксперты предупреждают, что этот тревожный рост свидетельствует об ужасающем отсутствии мер безопасности со стороны правительства и его неготовности противостоять враждебным угрозам в период интенсивной эскалации со стороны российского диктатора Владимира Путина, а также агрессии со стороны Ирана.

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Кто ответственен

Отмечается, что Министерство обороны не предоставило подробностей о том, кто может стоять за этими угрозами, но эксперты утверждают, что очевидными виновниками являются враждебные субъекты, действующие в интересах Москвы или Тегерана. Эти впечатляющие цифры, полученные на основании законов о свободе информации, появились после того, как Польша предупредила, что Путин планирует атаку дронов на страну НАТО.

Бывший министр обороны от Консервативной партии и бывший капитан армии Тобиас Элвуд заявил, что резкий рост числа выявленных случаев использования беспилотников в Великобритании свидетельствует о том, что британских военных рассматривают "как цель", и добавил, что правительство не обращает внимания на такие угрозы.

Он добавил: "Здесь, в Великобритании, мы ничего не делаем для защиты нашей критически важной национальной инфраструктуры, а также военных баз".

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"Пока это лишь неуправляемые дроны, и они пассивны, но не нужно много, чтобы придать им кинетическую составляющую и сделать их смертоносными. Все это свидетельствует о том, что мы вообще не воспринимаем всерьез рост уровня угрозы, с которым борются наши европейские коллеги", — сказал Элвуд.

Элвуд заявил, что Россия и Иран "на 100 процентов" ответственны за многие из этих инцидентов.

Что говорят в Министерстве обороны Великобритании

В то же время Министерство обороны Великобритании заявило, что рост количества зафиксированных инцидентов свидетельствует об усовершенствовании системы отчетности, улучшении технологий обнаружения беспилотников и повышении осведомленности военнослужащих.

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Министр по делам вооруженных сил Луиза Сендер-Джонс заявила The Independent, что правительство "чрезвычайно серьезно относится к угрозе, которую представляют вражеские дроны для объектов обороны". По ее словам, власти инвестируют в системы противодействия дронам и предоставляют военнослужащим новые полномочия по обезвреживанию беспилотников, угрожающих объектам обороны.